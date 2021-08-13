20 тисяч хворих на COVID-19 за добу: зафіксували найвищий показник у Японії
Джерело:NHK
У Японії станом на п'ятницю, 13 серпня, зафіксували найбільшу кількість нових хворих на коронавірус. Так, за добу захворіли більш як 20 тисяч людей.
Про такі значні цифри вперше повідомили у країні ще з моменту початку пандемії. Загалом захворіли 20 223 людини.
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Найгірша ситуація в Токіо
Рекордна кількість інфікованих – у Токіо. Адміністрація столиці Японії підтвердила, що за добу там захворіли 5 773 людини. Це вдруге добовий показник перевищив позначку у 5 тисяч. Якщо порівняти із минулим тиждень, то ця цифра збільшилася на 1 258 одиниць.
Офіційні представники токійської влади також повідомили, що 227 пацієнтів з коронавірусом перебувають у важкому стані. Рекордно високий показник фіксується вже четвертий день поспіль.Довідка. Всього від початку пандемії у Японії виявили 1 087 779 випадків коронавірусу. На жаль, не вдалося побороти недугу 15 358 людям. Ще 930 799 – видужали.
Нові дані про коронавірус у світі
Джерело: Університет Гопкінса
- З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 205 мільйонів людей по всьому світу. Хвороба забрала життя майже 4,3 мільйона інфікованих.
- Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 36 мільйонів людей, щонайменше 619 тисяч – померли.