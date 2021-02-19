У 2020 році в Україні померла рекордна кількість людей за останні 5 років

Джерело:Опендатабот
У 2020 році в Україні померло 616 835 людей. Це найвищий показник за останні 5 років. Найбільша смертність зафіксована наприкінці року.
За останні 3 роки найвищу смертність зафіксували у грудні 2020 року. За той місяць померло аж 67 тисяч людей. Попередній рекорд смертності Україна встановила у листопаді цього ж року. Тоді померло 63 тисячі людей.
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Найбільшою причиною смертності серед українців все ще залишаються серцево-судинні захворювання. У цю групу входять інфаркти, інсульти, а також онкологічні захворювання та нещасні випадки.
Згідно з даними Опендатабот, через COVID-19 та його наслідки у 2020 році померло 18,5 тисяч людей.