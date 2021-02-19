У 2020 році в Україні померла рекордна кількість людей за останні 5 років

У 2020 році в Україні померло 616 835 людей. Це найвищий показник за останні 5 років. Найбільша смертність зафіксована наприкінці року.

За останні 3 роки найвищу смертність зафіксували у грудні 2020 року. За той місяць померло аж 67 тисяч людей. Попередній рекорд смертності Україна встановила у листопаді цього ж року. Тоді померло 63 тисячі людей.

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Від чого помирають українці

Найбільшою причиною смертності серед українців все ще залишаються серцево-судинні захворювання. У цю групу входять інфаркти, інсульти, а також онкологічні захворювання та нещасні випадки.

Згідно з даними Опендатабот, через COVID-19 та його наслідки у 2020 році померло 18,5 тисяч людей.

Смертність в Україні за останні 10 років:

2010 рік – 698 235;

698 235; 2011 рік – 664 588;

664 588; 2012 рік – 663 139;

663 139; 2013 рік – 662 368;

662 368; 2014 рік – 632 296;

632 296; 2015 рік – 594 796;

594 796; 2016 рік – 583 631;

583 631; 2017 рік – 574 123;

574 123; 2018 рік – 587 665;

587 665; 2019 рік – 581 114;

581 114; 2020 рік – 616 835.



Смертність в Україні за 2010 – 2020 роки / Інфографіка Опендатабот