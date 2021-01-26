Україна підписала або готова підписати контракти на 30 мільйонів доз вакцин проти COVID-19. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Джерело: 24 канал

Такої кількості вакцин вистачить на всіх, хто захоче вакцинуватися проти коронавірусу у 2021 році. Так говорив Шмигаль 25 січня в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

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Україна планує отримати 30 мільйонів доз вакцини

За словами глави уряду, Україна станом на кінець січня 2021 року має підписаними або готова підписати контрактів на понад 30 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.

Вакцин вистачить усім охочим протягом цього року. У нас сьогодні контрактів є на понад 30 мільйонів вакцин – фактично на підписанні та підписано,

– сказав Шмигаль.

І додав, що вакцинація українців відбуватиметься за робленим урядом планом, а розпочнеться вже в лютому. До того часу Україна отримає за програмою COVAX мільйон доз вакцини. Першу партію у 200 тисяч доз очікують до кінця січня.

Після отримання негайно розпочнуть робити щеплення. Всю необхідну для цього інфраструктуру вже підготували – 500 мобільних бригад та 4 тисячі пунктів вакцинування.

Нагадаємо, що заявлених 30 мільйонів доз вистачить на 15 мільйонів людей, адже вакцинацію проводять у 2 етапи та використовують 2 дози для 1 людини.



Урядовий план вакцинації українців / Інфографіка 24 каналу

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