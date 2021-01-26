У 2021 році вакцини проти COVID-19 вистачить на всіх охочих, – Шмигаль

Україна підписала або готова підписати контракти на 30 мільйонів доз вакцин проти COVID-19. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Джерело: 24 канал
Такої кількості вакцин вистачить на всіх, хто захоче вакцинуватися проти коронавірусу у 2021 році. Так говорив Шмигаль 25 січня в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
До теми Програма вакцинації проти COVID-19 матиме план по кожній області, – Зеленський
За словами глави уряду, Україна станом на кінець січня 2021 року має підписаними або готова підписати контрактів на понад 30 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.
Вакцин вистачить усім охочим протягом цього року. У нас сьогодні контрактів є на понад 30 мільйонів вакцин – фактично на підписанні та підписано,
– сказав Шмигаль.
І додав, що вакцинація українців відбуватиметься за робленим урядом планом, а розпочнеться вже в лютому. До того часу Україна отримає за програмою COVAX мільйон доз вакцини. Першу партію у 200 тисяч доз очікують до кінця січня.
Після отримання негайно розпочнуть робити щеплення. Всю необхідну для цього інфраструктуру вже підготували – 500 мобільних бригад та 4 тисячі пунктів вакцинування.
Урядовий план вакцинації українців / Інфографіка 24 каналу
Цього ж дня Шмигаль назвав 8 кроків уряду до розв'язання проблеми високих цін на комуналку