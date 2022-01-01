Прогнози невтішін: Україна і світ будуть з COVID-19 і в новому році. Про це розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

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Що впливає на поширення коронавірусу

Натомість прогнозують ще більшу хвилю COVID-19. Також там розглянули чинники, які впливають на поширення захворюваності на COVID-19, відтак – на госпіталізацію, смертність та інші:

якщо спочатку, в 2020 році першим чинником невизначеності була сезонність;

другим – це карантинні обмеження;

Тоді як влітку 2020 року сезонність вже проявила себе так само як і при грипоподібних захворюваннях. Тобто цей чинник невизначеності відпав.

Залишився один – це карантинні обмеження,

– зазначили у КШЕ.

Мутації та Омікрон

Ганиченко наголосив, що у 2021 році додалися ще 3 значущі чинники:

тривалість імунітету і яка частка реінфекцій зустрічається серед заражених; другий аспект пов'язаний з першим – це мутації вірусу: поява нових штамів впливає і на імунітет. наскільки швидко проходить вакцинація і який її охоплення.

Увага! Оцінка захисту населення після вакцинації або раніше перенесеної хвороби тепер, з появою Омікрона змінюється.

"Найбільшим фактором невизначеності, який залишається на 2022 рік – це якраз мутація вірусу і варіант Омікрон. Зараз ми спостерігаємо велике зростання інфікування на світових континентах. Є перші підтвердження того, що активне зростання захворюваності, ймовірно, викликане Омікроном. І ця ситуація буде докорінно впливати на те, що буде з пандемією в 2022 році", – додав Ганиченко.

Тож, найімовірніше, що епідемія швидко не згасне.

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