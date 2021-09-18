Попереднє досягнення індійців теж вражало: у серпні за день їм вдалось імунізувати 14 мільйонів осіб.
Тим часом Через спалах загадкової лихоманки в Індії закривають школи
Так прем'єра привітали з 71-річчям
Міністр охорони здоров'я Мансух Мандавія зауважив, що цей показник – це подарунок прем'єру на 71-річчя від медичних співробітників та громадян. Моді подарунком залишився задоволений і зазначив, що пишається.
Вакцинальні центри розгорнули на стадіонах
Для встановлення рекорду розгорнули спеціальні центри вакцинації на стадіонах. Також імунізували людей у торгових центрах та поліклініках і лікарнях.
Раніше МОЗ збирається розірвати контракт на постачання вакцин з Індії: яка причина
В Індії зросла кількість хворих на COVID-19
Зазначимо, що наприкінці серпня в Індії знову зросла захворюваність на коронавірус. Спалах зафіксували у південному штаті Керала після проведення фестивалю. Участь у цьому заході взяли тисячі людей.