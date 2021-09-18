22 мільйони вакцинацій за день: в Індії рекордом привітали прем'єра з днем народження

18 вересня 2021 , 11:46
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Джерело:

The Straits Times

В Індії встановили національний рекорд з вакцинації проти коронавірусу. Лише за добу щепили 22 мільйони осіб. Рекорд присвятили дню народження глави уряду Нарендрі Моді.

Попереднє досягнення індійців теж вражало: у серпні за день їм вдалось імунізувати 14 мільйонів осіб.

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Так прем'єра привітали з 71-річчям

Міністр охорони здоров'я Мансух Мандавія зауважив, що цей показник – це подарунок прем'єру на 71-річчя від медичних співробітників та громадян. Моді подарунком залишився задоволений і зазначив, що пишається.

Вакцинальні центри розгорнули на стадіонах

Для встановлення рекорду розгорнули спеціальні центри вакцинації на стадіонах. Також імунізували людей у торгових центрах та поліклініках і лікарнях.

Зверніть увагу! В Індії до кінця року планують щепити від COVID-19 понад 1,1 мільярда людей. Щодоби кількість вакцинацій коливається в середньому – від 5 до 8 мільйонів.

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В Індії зросла кількість  хворих на COVID-19

Зазначимо, що наприкінці серпня в Індії знову зросла захворюваність на коронавірус. Спалах зафіксували у південному штаті Керала після проведення фестивалю. Участь у цьому заході взяли тисячі людей.

Яка ситуація з коронавірусом в Індії?

Станом на 18 вересня в країні виявили більше ніж 33 мільйони 381 тисячу випадків коронавірусу, з них понад 444 тисячі – летальні. Одужали від хвороби більше ніж 32 мільйони хворих.
Автор: Ірина Пундор