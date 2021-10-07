Захворюваність зростає

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 спостерігається в Чернівецькій області – 715, Луганській – 687, Харківській – 477, Запорізькій – 432. До слова, у нормі показник повинен бути 75 на 100 тисяч населення.

Актуально Понад 15 тисяч хворих: в Україні знову зросла захворюваність на коронавірус

Які області відповідають показникам помаранчевої зони:

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Запорізька

Київська

Луганська

Полтавська

Сумська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Чернівецька

Показники госпіталізації

У двох областях перевищено рівень завантаженості ліжок з киснем – у Донецькій (69%) та Харківській області (67,4%), при нормі 65%.

Рівень госпіталізації перевищено у вісьмох областях:

Харківській – 81,8

Херсонській – 76,7

Запорізькій – 70,4

Чернівецькій – 69,7

Житомирській – 67

Донецькій – 65,2

Дніпропетровській – 62,7

Луганській областях – 61,4

Захворюваність в областях України / Інфографіка МОЗ / Для збільшення натисніть на зображення