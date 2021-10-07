Захворюваність зростає
Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 спостерігається в Чернівецькій області – 715, Луганській – 687, Харківській – 477, Запорізькій – 432. До слова, у нормі показник повинен бути 75 на 100 тисяч населення.
Актуально Понад 15 тисяч хворих: в Україні знову зросла захворюваність на коронавірус
Які області відповідають показникам помаранчевої зони:
- Дніпропетровська
- Донецька
- Житомирська
- Запорізька
- Київська
- Луганська
- Полтавська
- Сумська
- Харківська
- Херсонська
- Хмельницька
- Чернівецька
Показники госпіталізації
У двох областях перевищено рівень завантаженості ліжок з киснем – у Донецькій (69%) та Харківській області (67,4%), при нормі 65%.
Рівень госпіталізації перевищено у вісьмох областях:
- Харківській – 81,8
- Херсонській – 76,7
- Запорізькій – 70,4
- Чернівецькій – 69,7
- Житомирській – 67
- Донецькій – 65,2
- Дніпропетровській – 62,7
- Луганській областях – 61,4
Захворюваність в областях України / Інфографіка МОЗ / Для збільшення натисніть на зображення