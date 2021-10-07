3 області можуть перейти у червону зону, 12 вже у помаранчевій, – МОЗ

7 жовтня 2021 , 12:30
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Джерело:

МОЗ

Станом на 7 жовтня 12 областей України відповідають показникам помаранчевої зони епідемічної небезпеки. Попри це, уся Україна все ще перебуває у жовтій зоні.

Захворюваність зростає

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 спостерігається в Чернівецькій області – 715, Луганській – 687, Харківській – 477, Запорізькій – 432. До слова, у нормі показник повинен бути 75 на 100 тисяч населення. 

Актуально Понад 15 тисяч хворих: в Україні знову зросла захворюваність на коронавірус

Які області відповідають показникам помаранчевої зони:

  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Житомирська
  • Запорізька
  • Київська
  • Луганська
  • Полтавська
  • Сумська
  • Харківська
  • Херсонська
  • Хмельницька
  • Чернівецька

Показники госпіталізації 

У двох областях перевищено рівень завантаженості ліжок з киснем – у Донецькій (69%) та Харківській області (67,4%), при нормі 65%.

Рівень госпіталізації перевищено у вісьмох областях:

  • Харківській – 81,8
  • Херсонській –  76,7
  • Запорізькій – 70,4
  • Чернівецькій –  69,7
  • Житомирській – 67
  • Донецькій –  65,2
  • Дніпропетровській – 62,7
  • Луганській областях –  61,4

Захворюваність в областях України / Інфографіка МОЗ / Для збільшення натисніть на зображення

Яка ситуація з СOVID-19 в Україні?

Станом на 7 жовтня добовий приріст хворих на коронавірус в Україні становить 15 125 Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 497 643 випадки захворювання. Станом на 7 жовтня одужали 2 277 762 людини. Натомість жертвами коронавірусу, на жаль, стали 57 840 мешканців країни.
Автор: Анастасія Лукашевська