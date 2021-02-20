Через складну епідеміологічну ситуацію у 3 областях на тиждень закриють заклади громадского харчування та розважальні центри. Мовиться про Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області.

Про це головний санітарний лікар України розповів в програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

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Зростання захворюваності пов'язане з туристичним бізнесом

Це три області з критичним зростанням кількості випадків, то ми можемо чітко відслідкувати, що це маршрути, пов'язані з масовим пересуванням у туристичному бізнесі,

– наголосив Ляшко.

Тому комісії з ТЕБ та НС ухвалили рішення призупинити роботу розважальної інфраструктури, кафе та ресторанів.

Прикарпаття вже раніше потрапило до червоної зони

Зазначимо, що про те, що Прикарпаття потрапило у червону зону карантину стало відомо ще 17 лютого.

Які обмеження діятимуть у червоній зоні з 22 лютого:

заборонена робота розважальних закладів, нічних клубів, кінотеатрів, спортивних залів;

заклади громадського харчування можуть працювати тільки на винос;

не можна проводити культурні та релігійні заходи, а також очне навчання учнями 5 – 11 класів.

також тут діють обмеження усіх інших зон.

Важливо! Вся Україна повертається до адаптивного карантину вже з 22 лютого. Діятимуть традиційні зони – зелена, жовта, помаранчева та червона. Карантин щонайменше триватиме до 30 квітня.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу