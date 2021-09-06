Так, епідеміологічні показники наразі не в межах норми. Там багато людей потребують допомоги медиків.

Важливо За крок до помаранчевої зони карантину: одна з областей України у небезпеці

Які області не в межах норми

Перевищені показники за рівнем госпіталізацій в Луганській, Львівській та Рівненькій областях.

Зокрема, на Луганщині вже тривалий час спостерігається погана динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус. За останніми даними, вона подолала позначку в понад 104%, хоча раніше становила 89,9 – 97,2%.

вже тривалий час спостерігається погана динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус. За останніми даними, вона подолала позначку в понад 104%, хоча раніше становила 89,9 – 97,2%. Крім того, Львівська область також має довготривале перевищення по цьому ж показнику, щонайменше три дні поспіль. Наразі динаміка COVID-хворих у лікарнях там становить 66,3%. Днями раніше вона складала 53 – 58%.

область також має довготривале перевищення по цьому ж показнику, щонайменше три дні поспіль. Наразі динаміка COVID-хворих у лікарнях там становить 66,3%. Днями раніше вона складала 53 – 58%. Між тим, у Рівненській області наразі цей показник зупинився на позначці 54,4%.

Рівень захворюваності

Варто також додати, що за рівнем захворюваності лідирує Чернівецька область. При показнику менш ніж 75 на 100 тисяч населення – там ця цифра складає 171.

Голова місцевої облдержадміністрації Сергій Осачук раніше повідомляв, що ця область стрімко наближається до помаранчевої зони карантину.

Увага! Станом на сьогодні, 6 вересня всі області України перебувають у зеленій зоні карантину. Якщо в одному регіоні встановлять червоний рівень, то вся інша територія автоматично повертається до жовтого.

Коронавірус в Україні: статистика

За минулу добу, 5 вересня, в Україні виявили 773 нових хворих на COVID-19. Допомоги медиків потребували 635 людей. Їх госпіталізували до лікарень з підтвердженим коронавірусом або наявними ознаками хвороби.

Також за минулу добу, на жаль, померли 18 людей. За той же час вдалося побороти недугу 457 особам.

Загалом, за весь час пандемії в Україні захворіли на Sars-Cov-2 – 2 298 307 осіб. Одужали – 2 213 177 українців. На жаль, померли від інфекції – 54 001.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу