Більшість чоловіків після 40 стикаються з проблемами пов’язаними зі статевою системою. На жаль, з кожним роком ці хвороби "молодшають" і навіть трапляються випадки, коли юнаки потребують допомоги фахівців.

Більшість проблем чоловічого здоров’я пов’язані зі захворюваннями простати, пише 24 канал.

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Простата (передміхурова залоза) – що це? Це невелика залоза, за формою і розміром схожа на волоський горіх. Вона є частиною чоловічої репродуктивної системи, яка включає пеніс і яєчка, і бере участь у виробленні сперми.

Найчастіше захворювання простати – це її збільшення – аденома та простатит.

Аденома простати

У 20 років, передміхурова залоза чоловіка розміром з волоський горіх. До 40 років вона може трохи збільшитись до розміру абрикоса, а до 60 – років вирости до розміру лимона.

Збільшена простата може почати здавлювати уретру і викликати проблеми з сечовипусканням. Іноді проблеми починаються у чоловіків у віці від 30 до 40 років, інші ж не помічають ніяких симптомів до самої старості.

Симптоми аденоми простати

труднощі на початку сечовипускання;

переривання під час сечовипускання;

часте сечовипускання, особливо вночі;

відчуття, що сечовий міхур спорожнений не повністю;

сильне або раптове бажання помочитися;

​слабкий або повільний потік сечі.

Простатит

Простатит – це запалення передміхурової залози в результаті бактеріальної інфекції.

Виникає майже в половини усіх чоловіків у різний період життя. Запалення порушує нормальне функціонування органу і веде до розвитку порушень в роботі сечостатевої системи.



Простатит – поширена проблема / Фото Unsplash

Симптоми простатиту

відчуття печіння, поколювання або біль при сечовипусканні;

сильні, часті позиви до сечовипускання, навіть якщо сечі дуже мало;

озноб і висока температура;

біль в попереку або тілі;

біль внизу живота, в паху або за мошонкою;

сексуальні проблеми й втрата статевого потягу;

болюча еякуляція.

Щоб підтвердити діагноз, лікарю, швидше за все, знадобиться провести пальцеве ректальне дослідження і подивитися аналіз сечі.

Безпліддя

Безпліддя помилково вважають виключно жіночим захворювання, хоча приблизно в третини усіх пар, які не можуть зачати дитину, причину невдачі діагностують у чоловіка.

Щоб запліднити жінку, у чоловіка має бути здорова сперма. Але інколи з нею виникають проблеми: сперматозоїдів може бути замало або вони неправильної будови.

Причиною цих проблем може стати ушкодження яєчок. Наприклад, варикоцеле (розширення вен поруч з яєчками) або може бути заблокований сім'явивідна протока (трубка, по якій сперматозоїди виходять з яєчок). Пошкодити яєчка могли травми, операції, рак, інфекції, в тому числі ті, що передаються статевим шляхом (гонорея, ВІЛ).

Також проблеми зі сперматозоїдами виникають через низький рівень тестостерону в організмі.

Тестостерон – що це? Це чоловічий статевий гормон, який бере участь у виробництві сперматозоїдів і відповідає за статевий розвиток.

Його може бути недостатньо через неправильне харчування, пухлину в мозку, приймання наркотиків або вроджені захворювання.

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Що робити

Якщо у вас виникли найменші проблеми зі статевою системою – зверніться до лікаря. На ранніх стадіях захворювання простати та яєчок легко лікуються та майже не залишають наслідків. Вилікувати самостійно ці хвороби неможливо і ви можете втратити дорогоцінний час, який негативно вплине на вашу репродуктивну систему. А для багатьох чоловіків це матиме жахливі наслідки для самооцінки та психічного стану.



Активний спосіб життя – важливий компонент міцного чоловічого здоров'я / Фото Unsplash

Про безпліддя варто задумуватись, якщо вагітність не настає протягом року регулярного сексу без контрацепції (кожні два-три дні). Ви можете сходити до лікаря і раніше, якщо переживаєте. Але якщо жінка старша 35 років, то звернутися до лікаря рекомендують через пів року регулярних спроб зачати дитину.

Профілактика проблем з чоловічим здоров’ям

Не уникайте лікарів. Після 40 років кожному чоловіку, якщо нічого не турбує, потрібно проходити обстеження в лікаря андролога або уролога раз на 2 роки. Якщо пацієнт вже переніс захворювання, наприклад: простатит, пієлонефрит, напад ниркових коліків через сечокам'яну хворобу, тоді йому необхідно проходити обстеження раз на 6 місяців. При захворюванні літніх людей аденомою передміхурової залози, необхідно обов'язково спостерігатися у лікаря 2 рази на рік з дослідженням крові, обстеженням на ультразвуковому апараті та аналізом сечі. Будьте активними. Малорухливий спосіб життя негативно впливає на чоловіче здоров’я. У простаті виникають застійні процеси, які негативно впливають на її функціювання. До того ж активне життя сприяє виробленню більшої кількості тестостерону. Достатньо регулярно виконувати фізичні вправи й менше проводити дозвілля, лежачи на дивані. Регулярне статеве життя. Заняття сексом стимулює підвищення тестостерону, особливо в зрілому віці. Та допомагає тримати в тонус тазові м’язи, які відіграють важливу роль для здоров’я простати та стійкої ерекції. Відсутність шкідливих звичок. Наркотики, алкоголь та нікотин негативно впливають на усі системи нашого організму, але статева система страждає найбільше. Здорове харчування. Це один з найважливіших факторів для міцного чоловічого здоров’я. Найбільш ефективною у цьому є середземноморська дієта. Чоловіки, які харчуються оливками, рибою, овочами та іншими продуктами середземноморського походження, в середньому на 40% рідше за інших стають імпотентами, мають кращу якість сперми та рідше страждають від проблем з простатою.

На жаль, цієї дієти важко дотримуватись, особливо в Україні, оскільки ці продукти в нашій країні не завжди доступні. Але є простий спосіб отримати всі необхідні речовини – мультинутрієнтний функціонально-пептидний комплекс Релайв Баланс. Він містить незамінні амінокислоти, пептиди, вітаміни, мінерали, адаптогени, антиоксиданти, поліфеноли отриманні шляхом ферментації та екстракції (при температурі до 40 градусів) та 54 натуральні продукти рослинного та тваринного походження.



Релайв Баланс / Фото tobeplus.com.ua