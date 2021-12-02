Наталі Беррі та її партнер Джо отримали позитивний результат на коронавірус. Їхня донька Анджеліна спершу почувалася добре, а потім захворіла і потрапила до реанімації з дитячим мультисистемним запальним синдромом (PIMS).

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Ми пройшли всю ізоляцію, і Анджеліна була в ізоляції з нами, але вона страждає на аутизм і не проходила тестування. Через шість тижнів у неї з’явилися симптоми, схожі на застуду, грип, і протягом тижня вони ставали значно гіршими. Вона стала справді млявою, не могла їсти, не могла пити, не спала, не могла рухатися або відкривати очі,

– розповіла Наталі Беррі.

Наталі відвезла Анджеліну до лікарні через кілька днів після появи симптомів, але лікарі не вважали це вірусним захворюванням.

Оскільки вона страждає від аутизму, вони не провели їх жодних тестів у перший день. Її кров'яний тиск зашкалював, але вони думали, що це сталося через те, що вона була в стресі. Я знала, що з нею щось не так. Вона була хвора,

– пригадала жінка.

Потім лікарі дізналися, що Анджеліна мала лихоманку та інфекцію сечовивідних шляхів. Пізніше у неї виникнули симптоми PIMS.

Потім стан її погіршився... її органи вийшли з ладу. Вона пролежала в лікарні понад два тижні. Вона пролежала в палаті кілька днів, а потім її стан погіршився, тому її терміново відправили до реанімації,

– розповіла жінка.

PIMS – що це? Мультисистемний запальний синдром, який переважно трапляється у дітей. Найчастішими симптомами є лихоманка, біль у шлунку, діарея, блювота, висип, холодні руки, ноги та червоні очі.

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