У 3 випадках: як можна обійти чергу на вакцинацію в Україні

Джерело:24 канал
Задля раціонального використання надлишкових доз вакцин в Україні, МОЗ дозволило робити щеплення людям не із пріоритетного списку.
Під час брифінгу 5 березня головний санлікар країни та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, у яких випадках дозволено вакцинувати людей поза чергою.
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У кожному флаконі вакцини Covishield міститься 10 доз вакцини. Після відкриття флакону весь його вміст повинен бути використаний впродовж 6 годин. Повторне охолодження або використання вакцини суворо заборонене.
Так, ще днями в Україні залишки доз вакцин просто викидали. А тепер для раціонального використання дозволяється вакцинувати публічних і відомих осіб.
Зокрема, саме таким шляхом вакцинувались очільник МОЗ Максим Степанов, президент Володимир Зеленський, голова прикордонної служби Сергій дейнеко та голова НСЗУ Андрій Віленський, мери міст та голови облдержадміністрацій.