У 3 випадках: як можна обійти чергу на вакцинацію в Україні

Задля раціонального використання надлишкових доз вакцин в Україні, МОЗ дозволило робити щеплення людям не із пріоритетного списку.

Під час брифінгу 5 березня головний санлікар країни та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, у яких випадках дозволено вакцинувати людей поза чергою.

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У кожному флаконі вакцини Covishield міститься 10 доз вакцини. Після відкриття флакону весь його вміст повинен бути використаний впродовж 6 годин. Повторне охолодження або використання вакцини суворо заборонене.

Віктор Ляшко “Якщо вакцина ця буде не використана, вона підлягає утилізації. Саме ля того, щоб ці дози, які можуть залишитись, не пропали і не були утилізовані, внесені зміни до дорожньої карти”.

Так, ще днями в Україні залишки доз вакцин просто викидали. А тепер для раціонального використання дозволяється вакцинувати публічних і відомих осіб.

Коли можна вакцинувати людей не з пріоритетного списку:

Коли є відмова від вакцинації тих людей, яких було записано на щеплення і заради них був відкритий 10-дозний флакон.

Коли кількість людей, яких вакцинують в день роботи мобільної бригади, не кратна 10 й залишилось декілька доз препарату.

Коли людина прийшла на вакцинацію, але в неї були виявлені протипокази до вакцинації. В таких випадках до вакцинації можна запросити іншу людину.

Зокрема, саме таким шляхом вакцинувались очільник МОЗ Максим Степанов, президент Володимир Зеленський, голова прикордонної служби Сергій дейнеко та голова НСЗУ Андрій Віленський, мери міст та голови облдержадміністрацій.