Сценарії поширення COVID-19 восени
Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що у МОЗ розглядають 3 сценарії поширення коронавірусу найближчим часом: оптимістичний, реалістичний і песимістичний.
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За його словами, Дельта штам викликає на 30 – 40% більше госпіталізацій, і, відповідно, на 30 – 40% буде більше випадків інфікування коронавірусу під час осінньої хвилі.
Він наголосив, що це найгірший сценарій. Адже, у відомстві сподіваються, що завдяки прискоренню темпів вакцинації та через адекватний епіднагляд захворюваність можна буде зменшити.
Ігор Кузін розповів, що Міністерство охорони здоров'я працюватиме в 4 сферах, аби ефективно підготуватися до можливого нового спалаху.
Які дії впровадить МОЗ:
- прискорюватиме темпи вакцинації – до осені хочуть щепити максимальну кількість людей;
- проведе перевірку готовності та роботу з дитячими інфекційними лікарнями (за словами Кузіна, штам Дельта вражає саме дітей та підлітків, а тому МОЗ перевірятиме готовність дитячих інфекційних лікарень);
- оновить алгоритм епідеміологічного нагляду;
- посилюватиме потенціал із секвенування штамів коронавірусу в Україні.
Чи зможуть в Україні виявляти штам Дельта
Кузін зазначив, що наразі в Україні є 4 лабораторії, які можуть виявляти штам Дельта, МОЗ хоче впровадити методи, які б дозволяли на рівні областей визначати штами коронавірусу.
Зараз в Україні принаймні чотири лабораторії, які можуть виявляти штам і розшифровувати геном вірусу. Утім ВООЗ впроваджує більш швидкі методи визначення Дельта-штаму. Ми їх використовували щодо тих мутацій, які були зареєстровані раніше,
– наголосив Ігор Кузін.
Так, за словами санлікаря, найімовірніше в Україні будуть використовувати потенціал установ, які уже можуть визначати штами – це Національна академія наук, Центр громадського здоров'я та деякі приватні установи.
І намагатимуться запроваджувати методи, які б дозволяли на рівні областей визначати Дельту.
Ситуація з COVID-19 в Україні: коротко про головне
- З 2 липня в Україні розпочали діяти змінені карантинні правила через поширення індійського штаму коронавірусу.
- Так, аби перетнути державний кордон України, іноземцям та особам без громадянства, що старші за 12 років, потрібно пройти безпосередньо на пунктах пропуску експрес-текст на антиген.
- Станом на 2 липня захворюваність в країні стабільна – в середньому добовий приріст інфікованих не перевищує тисячі осіб. Так, впродовж минулої доби підтвердили 696 випадків захворювання.
- Загалом за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло – 2 236 497 людей.
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