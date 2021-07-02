Сценарії поширення COVID-19 восени

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що у МОЗ розглядають 3 сценарії поширення коронавірусу найближчим часом: оптимістичний, реалістичний і песимістичний.

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За його словами, Дельта штам викликає на 30 – 40% більше госпіталізацій, і, відповідно, на 30 – 40% буде більше випадків інфікування коронавірусу під час осінньої хвилі.

Він наголосив, що це найгірший сценарій. Адже, у відомстві сподіваються, що завдяки прискоренню темпів вакцинації та через адекватний епіднагляд захворюваність можна буде зменшити.

Ігор Кузін розповів, що Міністерство охорони здоров'я працюватиме в 4 сферах, аби ефективно підготуватися до можливого нового спалаху.

Які дії впровадить МОЗ:

прискорюватиме темпи вакцинації – до осені хочуть щепити максимальну кількість людей;

проведе перевірку готовності та роботу з дитячими інфекційними лікарнями (за словами Кузіна, штам Дельта вражає саме дітей та підлітків, а тому МОЗ перевірятиме готовність дитячих інфекційних лікарень);

оновить алгоритм епідеміологічного нагляду;

посилюватиме потенціал із секвенування штамів коронавірусу в Україні.

Чи зможуть в Україні виявляти штам Дельта

Кузін зазначив, що наразі в Україні є 4 лабораторії, які можуть виявляти штам Дельта, МОЗ хоче впровадити методи, які б дозволяли на рівні областей визначати штами коронавірусу.

Зараз в Україні принаймні чотири лабораторії, які можуть виявляти штам і розшифровувати геном вірусу. Утім ВООЗ впроваджує більш швидкі методи визначення Дельта-штаму. Ми їх використовували щодо тих мутацій, які були зареєстровані раніше,

– наголосив Ігор Кузін.

Так, за словами санлікаря, найімовірніше в Україні будуть використовувати потенціал установ, які уже можуть визначати штами – це Національна академія наук, Центр громадського здоров'я та деякі приватні установи.

І намагатимуться запроваджувати методи, які б дозволяли на рівні областей визначати Дельту.

Зверніть увагу! У ВООЗ попередили, що ймовірно, що штам Дельта стане домінантним у світі, це уже сталось у Великій Британії та США. Варіант Дельта удвічі заразніший, аніж COVID-19, який виявили в Ухані. Гарна новина в тому, що більшість вакцин таки ефективні проти нового варіанту недуги.

Ситуація з COVID-19 в Україні: коротко про головне

З 2 липня в Україні розпочали діяти змінені карантинні правила через поширення індійського штаму коронавірусу.

Так, аби перетнути державний кордон України, іноземцям та особам без громадянства, що старші за 12 років, потрібно пройти безпосередньо на пунктах пропуску експрес-текст на антиген.

Станом на 2 липня захворюваність в країні стабільна – в середньому добовий приріст інфікованих не перевищує тисячі осіб. Так, впродовж минулої доби підтвердили 696 випадків захворювання.

Загалом за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло – 2 236 497 людей.

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