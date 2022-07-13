У відомстві зазначили, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізували 23 людини з гострою кишковою інфекцією, 2 людей з бактеріальним харчовим отруєнням, одну людину скерували на амбулаторне лікування (без госпіталізації).
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Отруєння у Львові
Епідеміологи з'ясували, що всі хворі харчувалися чи замовляли їжу з доставкою в одній з мереж ресторанів Львова.
11 липня по медичну допомогу звернулося ще 4 людини, загалом – 30 людей, з них – 3 дітей. Всі вони скаржились на діарею, підвищення температури тіла до 38 – 39 градусів за Цельсієм, блювоту, загальну слабкість, біль в животі. За результатами лабораторних досліджень у 5 людей, що звернулись по медичну допомогу 8 липня, виявили сальмонельоз,
– зазначили в ЦГЗ.
Там додали, що епідеміологи продовжують розслідування, триває дослідження в лабораторії відібраних зразків. Усім хворим надають необхідну медичну допомогу та повний комплекс клініко-лабораторних обстежень.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що масове отруєння сталося у львівському ресторані "Томатіна".
Як не підхопити кишкову інфекцію
Кишкові інфекції виникають, якщо з'їсти їжу, випити воду, купатись у водоймах заражених мікробами.
Ви можете отруїтися, якщо їжа:
- недоварена;
- зберігається неправильно;
- надто довго лежить;
- готується кимось, хто хворий чи не мив руки;
- вийшов термін зберігання.
Найчастіше збудники кишкових інфекцій перебувають у сирій їжі тваринного походження (м'ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах і овочах.
Щоб уберегтися від харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій, вживайте лише ті продукти, у якості яких ви впевнені.