30 людей захворіло через спалах гострої кишкової інфекції у Львові

У Львові 30 людей звернулися по медичну допомогу через гостру кишкову інфекцію. Усі вони харчувалися в одній з мереж ресторанів.

У відомстві зазначили, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізували 23 людини з гострою кишковою інфекцією, 2 людей з бактеріальним харчовим отруєнням, одну людину скерували на амбулаторне лікування (без госпіталізації).

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Отруєння у Львові

Епідеміологи з'ясували, що всі хворі харчувалися чи замовляли їжу з доставкою в одній з мереж ресторанів Львова.

11 липня по медичну допомогу звернулося ще 4 людини, загалом – 30 людей, з них – 3 дітей. Всі вони скаржились на діарею, підвищення температури тіла до 38 – 39 градусів за Цельсієм, блювоту, загальну слабкість, біль в животі. За результатами лабораторних досліджень у 5 людей, що звернулись по медичну допомогу 8 липня, виявили сальмонельоз,

– зазначили в ЦГЗ.

Там додали, що епідеміологи продовжують розслідування, триває дослідження в лабораторії відібраних зразків. Усім хворим надають необхідну медичну допомогу та повний комплекс клініко-лабораторних обстежень.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що масове отруєння сталося у львівському ресторані "Томатіна".

Як не підхопити кишкову інфекцію

Кишкові інфекції виникають, якщо з'їсти їжу, випити воду, купатись у водоймах заражених мікробами.

Ви можете отруїтися, якщо їжа:

недоварена;

зберігається неправильно;

надто довго лежить;

готується кимось, хто хворий чи не мив руки;

вийшов термін зберігання.

Найчастіше збудники кишкових інфекцій перебувають у сирій їжі тваринного походження (м'ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах і овочах.

Щоб уберегтися від харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій, вживайте лише ті продукти, у якості яких ви впевнені.