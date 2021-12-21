Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 21 грудня. Він зазначив, що природній імунітет не захистить від коронавірусу.

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Водночас повний курс вакцинації у 100% випадків формує антитіла.

Крім цього люди, які перенесли COVID-19 і потім вакцинувалися, мають у 2,5 раза нижчий ризик захворіти, ніж ті, хто просто перехворів.

Головний санлікар також закликав вакцинуватись, оскільки це єдиний спосіб запобігти важкому перебігу недуги та смерті.

Ігор Кузін – головний санлікар "Вакцинація – це керований спосіб сформувати імунітет до COVID-19 без ризиків для здоров'я".

Вакцинація в Україні: останні новини

Напередодні Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ про дозвіл на введення додаткової дози вакцини від коронавірусу. За добу її отримали 79 осіб (днем раніше в країні не ввели жодної третьої дози).

За понеділок, 20 грудня, 110 740 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 36 056 людей. Тоді як повністю імунізовані – 74 605 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 422 443 людини, з них отримала першу дозу – 14 422 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей, отримала додаткову дозу – 171 людина.

Загалом провели 27 484 089 щеплень (і першою, і другою дозою).

Нагадаємо! Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Чому важливо вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу

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