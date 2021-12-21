Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 21 грудня. Він зазначив, що природній імунітет не захистить від коронавірусу.
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Водночас повний курс вакцинації у 100% випадків формує антитіла.
Крім цього люди, які перенесли COVID-19 і потім вакцинувалися, мають у 2,5 раза нижчий ризик захворіти, ніж ті, хто просто перехворів.
Головний санлікар також закликав вакцинуватись, оскільки це єдиний спосіб запобігти важкому перебігу недуги та смерті.
Ігор Кузін – головний санлікар
"Вакцинація – це керований спосіб сформувати імунітет до COVID-19 без ризиків для здоров'я".
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