З 36 мільярдів залишилось 6: детально про витрати України на боротьбу з коронавірусом

В Україні з початку року на боротьбу з коронавірусом уже витратили понад 30 мільярдів гривень. Всього у 2021 році передбачено понад 36 мільярдів.

У міністерстві опублікували звіт витрат за 8 місяців боротьби з коронавірусною хворобою. Найбільше коштів витратили на надання меддопомоги населенню та на вакцинацію.

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За даними відомства, кошти були витрачені на такі цілі:

на оплату послуг з екстреної та стаціонарної меддопомоги, вакцинації населення – 11,8 мільярда гривень; закупівлю вакцин від COVID–19 – 9,8 мільярда гривень.

придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID–19 (крім вакцин) – 2,5 мільярда гривень, у тому числі 1,7 мільярда гривень коштів місцевих бюджетів;

виплати закладам Національної академії медичних наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID–19 – 14 мільйонів гривень;

на забезпечення лікарень киснем – 0,5 мільярда гривень;

заходи на соцпідтримку населення в умовах карантину – 2,9 мільярда гривень; на виплату лікарняних – 0,8 мільярда гривень. Усього на ці цілі в Мінсоцполітики було спрямовано 3,8 мільярда гривень;

на виплату допомоги по безробіттю – 1,1 мільярда гривень, або 100% спрямованих Мінекономіки коштів для здійснення таких виплати;

на здійснення заходів з боротьби з COVID–19 у закладах освіти – 18,3 мільйона гривень;

на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Нацгвардії та Держкордон служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я – 0,8 мільярда гривень (98% спрямованих коштів).

До слова, на медичну галузь у проєкті держбюджету на 2022 рік передбачено 193 мільярди гривень. Це на 31 мільярд більше, ніж у 2021 році.

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