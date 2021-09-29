Натомість після вакцинації препаратами Pfizer або Moderna антитіла виробляються у всіх щеплених. Окрім людей з імунними захворюваннями.

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Це означає, що люди, які перехворіли на коронавірус, не повинні вважати себе захищеними від повторного зараження інфекцією й уникати вакцинації.

Тим часом дослідження університету Раш показало, що люди, які перехворіли на коронавірус, але у яких не виробились антитіла, рівень імунітету після щеплення відповідав тим рівням, як і у людей, які не хворіли на COVID-19.

Чому перехворіти та вакцинуватися – ідеальне "комбо"

Минулого місяця дослідження вчених з Університету Рокфеллера виявило, що у людей, які перехворіли на COVID-19 та ще й вакцинувались може виробитись "гібридний" або "суперімунітет", який захищає від різних штамів інфекції.

Такі люди будуть добре захищені проти більшості, якщо не всіх штамів COVID-19,

– заявив дослідник університету Пол Бенаш.

Імунолог американського університету ЛаХойя Шейн Кротті вважає, що такі люди "можуть виробляти антитіла, які впізнають всі штами, навіть якщо ніколи з ними не стикались".

Дослідження, опубліковане минулого місяця, також свідчить, що перехворілі на коронавірус у 2002 – 2003 роках й вакциновані проти хвороби виробили високий рівень антитіл проти різних видів вірусу SARS.