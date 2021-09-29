Таке дослідження провели вчені з Оксфордського університету, Національного інституту медичних досліджень (NIHR) та Оксфордського центру біомедичних досліджень здоров'я (BRC).
Увага Молодість надовго: як вітамін Д допоможе попередити передчасне старіння
Вони залучили понад 270 тисяч осіб різного віку, які перехворіли на коронавірус в США.
Результати дослідження показали, що у 37% пацієнтів був хоча б один тривалий симптом COVID-19, який діагностували через 3 – 6 місяців після зараження.
Найбільш частими симптомами були:
- проблеми з диханням;
- абдомінальні симптоми (ті, що стосуються черева);
- утома;
- біль;
- занепокоєння;
- депресія.
Що може на це впливати
На ймовірність тривалих симптомів коронавірусу може впливати важкість інфекції, вік та стать. Як зазначили вчені, тривалі симптоми COVID-19 були частішими у тих, хто був госпіталізований. Також вони частіше траплялися саме у жінок.
До теми Хто має найбільший ризик важкого перебігу коронавірусу навіть після вакцинації
Втім, наприклад, люди похилого віку та чоловіки мали більше проблем з диханням та когнітивними проблемами. Тоді як молоді люди та жінки частіше страждали головними болями, тривогою чи депресією.