37% людей можуть мати симптоми COVID-19 ще пів року після зараження: дослідження

Нове дослідження показує, що ледь не кожна третя людина, яка перехворіла коронавірусом, відчуває хоча б один симптом тривалого перебігу хвороби. Даватися взнаки недуга може ще протягом декількох місяців.

Таке дослідження провели вчені з Оксфордського університету, Національного інституту медичних досліджень (NIHR) та Оксфордського центру біомедичних досліджень здоров'я (BRC).

Увага Молодість надовго: як вітамін Д допоможе попередити передчасне старіння

Вони залучили понад 270 тисяч осіб різного віку, які перехворіли на коронавірус в США.

Результати дослідження показали, що у 37% пацієнтів був хоча б один тривалий симптом COVID-19, який діагностували через 3 – 6 місяців після зараження.

Найбільш частими симптомами були:

проблеми з диханням;

абдомінальні симптоми (ті, що стосуються черева);

утома;

біль;

занепокоєння;

депресія.

За словами дослідників, у багатьох пацієнтів був більш ніж один тривалий симптом коронавірусу.

Що може на це впливати

На ймовірність тривалих симптомів коронавірусу може впливати важкість інфекції, вік та стать. Як зазначили вчені, тривалі симптоми COVID-19 були частішими у тих, хто був госпіталізований. Також вони частіше траплялися саме у жінок.

До теми Хто має найбільший ризик важкого перебігу коронавірусу навіть після вакцинації

Втім, наприклад, люди похилого віку та чоловіки мали більше проблем з диханням та когнітивними проблемами. Тоді як молоді люди та жінки частіше страждали головними болями, тривогою чи депресією.