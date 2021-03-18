37 речовин невідомого походження виявили в крові американців: що це означає

Досліджуючи вагітних жінок, американські вчені ідентифікували 109 хімічних речовин, 55 з яких досі не зустрічалися в організмі людини, а 37 і зовсім виявилися "загадковими" – їх джерело і призначення невідомі.

Як штучні хімічні речовини потрапили в організм

Речовини були присутні в крові жінок і їх новонароджених дітей і, швидше за все, потрапили туди через їжу. Хімічні речовини, ймовірно, знаходяться в людях вже давно. Вчені з Каліфорнійського університету з Сан-Франциско пояснили, що раніше технології не дозволяли їх виявити.

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Тривожно бачити, що певні хімікати передаються від вагітних жінок їхнім дітям, що означає, ці речовини можуть бути з нами поколіннями,

– сказала професор Трейсі Вудраф, керівник дослідження.

Як проводили дослідження

Вчені застосували метод мас-спектрометрії високої роздільної здатності, щоб ідентифікувати штучні хімічні речовини в організмі людей.

Потім вони зіставили їх з бібліотекою хімічних речовин, які використовуються в промисловості. На жаль, далеко не завжди виробники розкривають цю інформацію.

Де "ховаються" ці речовини

109 речовин, які виявили в крові вагітних жінок і їхніх дітей, присутні в багатьох видах продуктів.

40 застосовуються як пластифікатори,

28 – в косметиці,

25 – в споживчої продукції,

29 – в фармацевтиці,

23 – як пестициди,

3 – в вогнезахисних складах,

7 входять в кислоту, яку застосовують в килимових покриттях і оббивних матеріалів.

55 речовин зі 109 вперше виявлені в організмі людини

Водночас інформації про сфери застосування 37 речовин вчені так і не з'ясували.

Нас дуже турбує, що ми не змогли встановити призначення або джерела такої великої кількості хімічних речовин,

– заявила Вудраф.

Ймовірно, міжнародні організації з охорони навколишнього середовища повинні краще відстежувати склади продовольчих товарів та вимагати від хімічної промисловості стандартизувати дані про хімічні сполуки і їх застосування.