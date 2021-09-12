4 області мають перевищені показники зеленої зони
12 вересня 2021 , 13:59Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
У Волинській, Львівській, Одеській і Тернопільській областях динаміка рівня госпіталізацій перевищила граничний показник норми зеленої зони епідеміологічної небезпеки. Примітно, що у двох регіонах ця тенденція зберігається три дні поспіль.
Показники госпіталізації
На Львівщині й на Волині в останні три дні, 9 – 11 вересня, динаміка рівня госпіталізації перевищувала межу для зеленої зони у 50%.
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- У Львівській області показник госпіталізацій найгірший – 72,3%.
- Одещина і Тернопільщина перетнули "порогове" значення лише 11 вересня.
- На Закарпатті, де 9 вересня фіксували зростання рівня госпіталізацій до 60%, ситуація покращилася.
Динаміка госпіталізацій в регіонах / Інфографіка МОЗ / Для збільшення натисніть на фото
Ситуація з коронавірусом в Україні: коротко про головне
- Поки що вся територія України перебуває у зеленій зоні.
- Від учора підтвердили 2 196 випадків інфікування коронавірусом, зокрема, захворіли 236 дітей та 35 медпрацівників.
- До лікарень госпіталізували 1 257 людей з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 22 пацієнти.
- Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно підтвердили 2 316 619 випадків захворювання.
Детально Високі показники госпіталізації та рівень захворюваності: статистика в регіонах