Скільки ковід ліжок зайняті в Україні: області, де динаміка найгірша

В українських лікарнях 27% реанімаційних ліжок зайняті хворими на COVID-19. Попри зростання захворюваності, ситуація контрольована. Однак, занепокоєння викликає динаміка госпіталізацій у чотирьох областях.

Скільки ковід ліжок зайняті

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від парламентської фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький вважає, що навантаження на систему охорони здоров'я залишається контрольованим.

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Михайло Радуцький “В цілому по країні навантаження на систему охорони здоров’я залишається контрольованим. Реанімаційні ліжка зайняті на 27%, ліжка з підведеним киснем – на 22%, апарати ШВЛ – на 10%”.

Водночас за словами Михайла Радуцького стрімке зростання кількості хворих упродовж цього тижня викликає занепокоєння.

Динаміка поширення COVID-19

17 вересня в Україні зафіксована найбільша кількість нових хворих на COVID-19 за останні чотири місяці.

Лише за цей тиждень пацієнтів із коронавірусом стало удвічі більше: у понеділок – 3,3 тисячі людей, минулої доби – 6,6 тисячі.

Експерт наголосив, що епідеміологічна ситуація у вересні почала стрімко погіршуватися, як власне й прогнозували у МОЗ.

4 регіони можуть перейти у червону зону

Найбільш тривожні показники у Чернівецькій, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях. За словами Михайла Радуцького, найближчим часом ці регіони можуть із "зеленої" зони перейти до "червоної".

Окрім цього, за даними, наведеними Радуцьким, за кількістю хворих на 100 тисяч населення лідирують Чернівецька та Луганська області.

Михайло Радуцький “Переконаний, що місцева влада має не чекати подальшого різкого погіршення епідситуації, а оперативно реагувати".

Найбільша зайнятість ліжок з киснем у Чернівецькій (55%) та Тернопільській (40%) областях.

Які заходи пропонує вводити експерт:

посилювати контроль за основними правилами карантину,

готуватись до відкриття додаткових ліжок у "ковідних" відділеннях.

Також Радуцький обурився зниженням темпів вакцинації і закликав громадян робити щеплення.

Радуцький розповів, що цього року держава вже витратила понад 30 мільярдів гривень на боротьбу з COVID-19. За його словами, Верховна Рада планує перерозподілити додаткові надходження до держбюджету у розмірі 40 мільярдів гривень.

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