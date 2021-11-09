Стоматологи попереджають, що солодощі з високим рівнем кислотності можуть бути небезпечними для дітей. І ситуація у Мельбурні це вкотре підтвердила.

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Що трапилось:

Поки мама дитини працювала, дитина прокралася до шафки та з’їла близько 10 цукерок, які характеризуються як "надзвичайно кислі".

4-річна Віллоу Райт зізналася, що після того, як поласувала цукерками свого старшого брата, "відчула, як її шкіра злізла".

Дівчинка відчула пекучу реакцію в роті й побігла в сльозах до матері. Та зателефонувала до свого місцевого терапевта, який сказав їй, що нічим не зможе зарадити – реакція зникне за кілька днів.

Я розплакалася, бо дуже хвилювалася. Я ніколи цього не бачила,

– сказала мама дівчинки Крісті.



Після кислих цукерок у дівчинки роз'їло язик / Фото 9News

Солодощі високим рівнем кислотності небезпечні для дітей

Такі цукерки, які з'їла Віллоу, продаються в США та Австралії й містять чотири різні типи кислоти: аскорбінова, лимонна, молочна і яблучна.

На їхній обгортці є попередження про те, що їх не можна їсти дітям до чотирьох років, а вживання кількох шматочків протягом короткого проміжку часу "може викликати тимчасове подразнення".

Продукти з таким рівнем кислоти або PH можуть викликати хімічні опіки щік і язика. Ми бачимо багато травм і пошкоджень, які можна завдати зубам і яснам від кислих льодяників,

– заявив Джонатан Тео з Австралійської стоматологічної асоціації.

Реакція компанії

Виробник цукерок заявив, що інгредієнти, які використовуються в солодощах, схвалені Асоціацією харчових продуктів і ліків США (FDA) для використання в харчових продуктах і за "нормального вживання споживачі без проблем насолоджуються ними".

У компанії додали, що на кожній упаковці льодяників надруковано заяву, яка попереджає, що цукерки надзвичайно кислі та можуть викликати подразнення для чутливих ротів і язика.