4 шкідливі звички, які збільшують ризик ускладнень при COVID-19

Досі достеменно невідомо, чому деякі люди переносять коронавірус легко, в інших же розвиваються складні ускладнення. Ймовірно, важливу роль таки відіграє імунна відповідь людини.

Значними факторами також є й шкідливі звички та спосіб життя людини. Тож, незалежно від генетичних факторів та умов карантину, ви в силі самостійно запобігти ускладненням коронавірусної хвороби.

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Куріння

Вдихання тютюнового диму пошкоджує тканини в легенях, що в майбутньому може призвести до проблем з диханням, до емфіземи, раку і багатьох інших захворювань.

Нікотин, який міститься в тютюні, негативно впливає на нейротрансмітери — біологічно активні хімічні речовини, які передають електрохімічні імпульси від нервових клітин.

Передусім нікотин впливає на серотонін і дофамін. Саме через це курці відчувають перепади настрою, проблеми пам'яттю.

Водночас для COVID-19 характерні проблемами з доставлення кисню до клітин, а також коронавірус є респіраторним захворюванням, яке насамперед вражає саме легені.

Вживання алкоголю

Постійне вживання алкоголю призводить до ушкоджень печінки, яка поступово накопичує шкідливі токсини й жири в організмі.



Алкоголь руйнує печінку / Фото Unsplash

Печінка вкрай важлива для нормальної роботи імунітету, адже саме цей орган відповідає за взаємодію лімфоцитів, а також виробляє білки для синтезу антитіл. Тих самих, які дуже важливі для протистояння вірусам.

Регулярне вживання алкоголю послаблює імунітет і пригнічує можливості організму в боротьбі з хворобами.

Зловживання кофеїном

Кофеїн швидко потрапляє в кров і має суттєвий вплив на організм, підвищуючи кров'яний тиск і провокуючи збуджений стан і безсоння.

Зловживання кофеїном може призвести до порушення роботи нирок і виникнення захворювань серця,

– наголосили дослідники.

Згідно з численними дослідженнями, надлишок кофеїну негативно впливає на роботу імунної системи, знижуючи її можливість видаляти ушкоджені клітини.

Також кофеїн призводить до підвищення рівня кортизолу, який впливає на імунні реакції.

Неправильне харчування

Кофеїн міститься не тільки в каві. У хорошому чорному чаї його теж багато. Як і в багатьох популярних солодких газованих напоях.

Цукор, продукти з високим ступенем перероблювання, консерванти і хімічні добавки при регулярному вживанні можуть сильно нашкодити організму, призводячи до діабету, ожиріння, захворювань серцево-судинної системи.



Зловживання фастфудом може негативно вплинути на здоров'я людини / Фото Unspalsh

Згідно з багатьма дослідженнями, одним з найлютіших ворогів імунітету є цукор.

Великі дози цукру буквально пригнічують імунну систему, відкриваючи ворота для різних вірусів.