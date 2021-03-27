Затримка, відкладання – з латинської це прокрастинація. Це схильність переносити справи на наступний день. Людина, яка страждає прокрастинацією може відкладати важливі справи на місяць і навіть довше. Своєрідний механізм захисту, який може свідчити про емоційне вигорання чи навіть депресію.

Ще у 2007 році професор Пірс Стіл провів своє перше масштабне дослідження прокрастинації. Він вивчав поведінку студентів і виявив, що до 95% людей зволікають перед виконанням важливих завдань.

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Водночас лише 75% щиро називають себе прокрастинаторами, а 50% – прокрастинують систематично.

Що таке прокрастинація

Прокрастинація – це відкладання на потім, при цьому людина відчуває докори сумління.

Засновниця HR studio Софія Папірник зауважила, що прокрастинація – це пошук музи, яка насправді не до кінця може прийти. В голові може крутитись думка, що треба працювати, а насправді людина не доходить до дії. Вона надмірно думає, англійською це називається overthinking.

Маріанна Ткалич, психотерапевтка Вважаймо, що це психологічний стан людини, який характеризується тим, що він або вона відкладає якісь важливі справи на потім. Врешті-решт, доходячи до дедлайну такого умовного або виставленого реально, відчувають стрес, напругу, фрустрацію, тривожність. Переживають купу негативних емоцій. Далі залежно від справи або успішно справляється, але своїми оцими переживаннями, або провалює завдання.

Всі проблеми, виявляється, криються у дитинстві. Як зазначила Ткалич, прокрастинація може проявлятися у шкільні роки, коли діти лінуються робити домашні уроки.

Формально прокрастинаторів ділять на 4 головні типи.

Перший тип прокрастинатора: перфекціоніст

Не відчуває натхнення упродовж робочого процесу.

Страждає перфекціонізмом.

Цей тип каже: "Я добре працюю під тиском".

Час іде, натхнення немає, за пів години до дедлайну раптом приходить муза і завдання виконується. Цей тип часто пов'язують і з перфекціонізмом, мовляв, завищені стандарти потребують довгого "налаштування".



Перфекціоністи дуже ретельно підходять до завдання / Фото wrike

Рішення: переверніть сценарій і встановіть дату початку. Коли ви зосередитеся на тому, щоб розпочати завдання, а не на тому, коли сподіваєтесь його закінчити – ви знімете з себе величезний тиск.

Другий тип прокрастинатора: вимогливий

Вважає себе ледачим, насправді ж занадто вимогливий.

Витрачає час на внутрішню сварку з собою замість виконання завдання.

Цей тип – своєрідний самодепресор. Він каже: "Я зараз такий лінивий".

Ще одне слово-маркер – "Зберися!". Ці люди насправді не ледачі, просто надто вимогливі до себе. І коли нічого не роблять, так сильно себе картають, що час на "внутрішню сварку" відбирає час на виконання завдання.



Вимогливість – не завжди гарна риса / Фото loyer

Ваш найбільший виклик: зробити перерву. Ми вже знаємо, що ви збираєтеся сказати, ніби у вас немає часу для відпочинку.

Рішення: підзарядіться. Спробуйте прогулятися, щоб дати собі простір і почати відновлювати свою енергію.

Третій тип прокрастинатора: бізнесмен

Набирає надто багато роботи.

Не знає, з чого почати

Цей тип каже: "Я надто зайнятий".

Такі люди люблять набрати на себе надто багато завдань, а потім не робити нічого. Або ж не знати, звідки почати "розвантажувати" вагон невиконаного. Це своєрідна ознака уникання – набрати ще більше роботи, щоби уникати однієї, не надто цікавої.



Бізнесмени створюють собі багато роботи / Фото realybiz

Ваш найбільший виклик: створення хаосу, щоб уникнути того, з чим вам потрібно зіткнутися прямо зараз (зазвичай це не завдання).

Рішення: зробіть собі самоаналіз. Запитайте себе про те, чого насправді уникаєте?

Четвертий тип прокрастинатора: генератор

Генерує надто багато ідей.

Втрачає інтерес до своїх задумок

Цей тип каже: "Я маю чудову задумку".

Генерує ідеї зі швидкістю світла, а за тиждень йому стає з ними нудно. Більше такими привабливими вони не здаються.



Генератори ідей теж страждають на прокрастинацію / Фото dalee

Рішення: перетворіть це на стік. Буквально. Записуйте нові ідеї або проєкти на стіках, але не продовжуйте їх виконувати, поки не закінчите те, над чим працюєте зараз.

Інші ознаки прокрастинації

Є й інші ознаки того, що ви прокрастинуєте.

Відкладаєте все не просто на "завтра", а на невизначений час.

Вдаєте, що завдання, яке поки не виконане, взагалі не існує.

Часто запізнюєтесь або викидаєте роботу з голови, а пригадуєте за неї надто пізно.

Причини виникнення

За словами психотерапевтки, все пов'язано зі стресом, емоційними переживаннями. Також депресія, пригнічений настрій, відсутність мотивації призводить до прокрастинації.

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Однак прокрастинація не з'являється сама по собі. До неї можуть призвести кілька факторів:

Ритм сучасного світу. Низьке заохочення виконати роботу якомога швидше, при усвідомленні поняття дедлайну.

Низьке заохочення виконати роботу якомога швидше, при усвідомленні поняття дедлайну. Вимоги до багатозадачності сучасного працівника.

Про інші причини прокрастинації – дивіться у програмі.