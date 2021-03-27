Відкладу на завтра: 4 типи прокрастинаторів, серед яких ви можете впізнати себе

Джерело:"120/80" на 24 каналі
Затримка, відкладання – з латинської це прокрастинація. Це схильність переносити справи на наступний день. Людина, яка страждає прокрастинацією може відкладати важливі справи на місяць і навіть довше. Своєрідний механізм захисту, який може свідчити про емоційне вигорання чи навіть депресію.
Ще у 2007 році професор Пірс Стіл провів своє перше масштабне дослідження прокрастинації. Він вивчав поведінку студентів і виявив, що до 95% людей зволікають перед виконанням важливих завдань.
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Водночас лише 75% щиро називають себе прокрастинаторами, а 50% – прокрастинують систематично.
Прокрастинація – це відкладання на потім, при цьому людина відчуває докори сумління.
Засновниця HR studio Софія Папірник зауважила, що прокрастинація – це пошук музи, яка насправді не до кінця може прийти. В голові може крутитись думка, що треба працювати, а насправді людина не доходить до дії. Вона надмірно думає, англійською це називається overthinking.
Маріанна Ткалич, психотерапевтка
Всі проблеми, виявляється, криються у дитинстві. Як зазначила Ткалич, прокрастинація може проявлятися у шкільні роки, коли діти лінуються робити домашні уроки.
Формально прокрастинаторів ділять на 4 головні типи.
Цей тип каже: "Я добре працюю під тиском".
Час іде, натхнення немає, за пів години до дедлайну раптом приходить муза і завдання виконується. Цей тип часто пов'язують і з перфекціонізмом, мовляв, завищені стандарти потребують довгого "налаштування".
Перфекціоністи дуже ретельно підходять до завдання / Фото wrike
Рішення: переверніть сценарій і встановіть дату початку. Коли ви зосередитеся на тому, щоб розпочати завдання, а не на тому, коли сподіваєтесь його закінчити – ви знімете з себе величезний тиск.
Цей тип – своєрідний самодепресор. Він каже: "Я зараз такий лінивий".
Ще одне слово-маркер – "Зберися!". Ці люди насправді не ледачі, просто надто вимогливі до себе. І коли нічого не роблять, так сильно себе картають, що час на "внутрішню сварку" відбирає час на виконання завдання.
Вимогливість – не завжди гарна риса / Фото loyer
Ваш найбільший виклик: зробити перерву. Ми вже знаємо, що ви збираєтеся сказати, ніби у вас немає часу для відпочинку.
Рішення: підзарядіться. Спробуйте прогулятися, щоб дати собі простір і почати відновлювати свою енергію.
Цей тип каже: "Я надто зайнятий".
Такі люди люблять набрати на себе надто багато завдань, а потім не робити нічого. Або ж не знати, звідки почати "розвантажувати" вагон невиконаного. Це своєрідна ознака уникання – набрати ще більше роботи, щоби уникати однієї, не надто цікавої.
Бізнесмени створюють собі багато роботи / Фото realybiz
Ваш найбільший виклик: створення хаосу, щоб уникнути того, з чим вам потрібно зіткнутися прямо зараз (зазвичай це не завдання).
Рішення: зробіть собі самоаналіз. Запитайте себе про те, чого насправді уникаєте?
Цей тип каже: "Я маю чудову задумку".
Генерує ідеї зі швидкістю світла, а за тиждень йому стає з ними нудно. Більше такими привабливими вони не здаються.
Генератори ідей теж страждають на прокрастинацію / Фото dalee
Рішення: перетворіть це на стік. Буквально. Записуйте нові ідеї або проєкти на стіках, але не продовжуйте їх виконувати, поки не закінчите те, над чим працюєте зараз.
Є й інші ознаки того, що ви прокрастинуєте.
За словами психотерапевтки, все пов'язано зі стресом, емоційними переживаннями. Також депресія, пригнічений настрій, відсутність мотивації призводить до прокрастинації.
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Однак прокрастинація не з'являється сама по собі. До неї можуть призвести кілька факторів:
Про інші причини прокрастинації – дивіться у програмі.