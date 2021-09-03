Разом із тим, частина людей після захворювання не потребує лікування, та й постковідний синдром є далеко не у всіх. Однак є кілька типових ускладнень, які можуть дати про себе знати згодом. Про них розповіла кандидатка медичних наук Світлана Бичкова.

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1. Проблеми з легенями

Першою після недуги може постраждати дихальна система. Це може бути помітно по задишці, утрудненому диханні та кашлі, який довго не минає. Проблеми можуть проявитися після фізичних навантажень чи від звичайної ходьби по сходах.

Увага! Для того, щоби визначити ступінь ураження легенів і змін, потрібно пройти обстеження.

"Навіть після перенесеної легкої пневмонії в пацієнтів зберігається пневмофіброз, тобто порушується функція дихання. Через недостатнє надходження кисню в людини мало кисню і в крові. Як ускладнення це зустрічається найчастіше", – пояснила Бичкова.

Вчені кажуть, що легені після коронавірусу в більшості випадків повністю відновлюються. Але принаймні рік потрібно відмовитися від шкідливих звичок.

2. Проблеми із серцево-судинною системою

Згустки крові, що заважають її вільному проходженню в артеріях, можуть виникнути в разі важкого перебігу хвороби та привести до тромботичних ускладнень. Найчастіші ускладнення – міокардити (ураження серцевого м'яза). Вони можуть розвинутися через деякий час після хвороби.

Також може початися аритмія або ураження перикарда – серцевої сумки. Запалення тканин серця в пацієнтів фіксується й через пів року після одужання, навіть у тих, хто хворів безсимптомно.

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3. Проблеми зі шлунком

У 20 – 30 % пацієнтів спостерігалися шлунково-кишкові розлади. На шлунок також впливає і велика кількість ліків. Можуть бути порушення перетравлення їжі, зниження маси тіла чи болі в животі. Тож, лікарі радять після коронавірусу зробити УЗД внутрішніх органів.

4. Проблеми з центральною нервовою системою

Коронавірусу діє й на нервову систему. Проблеми можуть за якийсь час проявлятись в:

порушеннях пам'яті та мови;

втратах нюху або смаку;

в сплутаності мислення;

депресії;

тривожності;

панічних атаках;

порушенні сну.

Тож, якщо ви відчуваєте, що з вашим самопочуттям та організмом щось змінилось – обов'язково проконсультуйтесь із лікарем.