Міністр закордонних справ Індії Харш Вардхан Шрінгла розповів, що на сьогодні імпорт кисню для лікування хворих на COVID-19 є критичним питанням.
До теми "Ми живемо ніби у розпал війни": в Індії знову рекордні показники коронавірусу за добу
За його словами, вже 40 країн світу зголосилися поділитися з Індією своїми кисневими запасами.
Ми говоримо про 550 кисневих установок, які почнуть надходити з різних місць по всьому світу,
– розповів він.
Що відомо про нестачу кисню в Індії?Внаслідок швидкого темпу поширення інфекції в Індії, лікарні країни переповнені, критично не вистачає кисню. По всій Індії діє близько 5 сотень пунктів очистки повітря й перетворення його на медичний кисень. У великих нових лікарнях подекуди є власні резервуари, але багато штатів дуже залежні від поставок з інших регіонів. Оскільки здійснюються вони повільно, багато пацієнтів помирають лише через нестачу кисню.
Коротко про ситуацію з COVID-19 в Індії
- За минулу добу, 28 квітня, в Індії зареєстрували рекордні 379 154 нових випадків зараження коронавірусом. Померли від ускладнень хвороби від учора 3 645 пацієнтів.
- Загальна кількість хворих та померлих внаслідок COVID-19 в країні становить 18 376 421 і 204 832 відповідно.
- Раніше в Індії виявили новий варіант коронавірусу B1617 з двома мутаціями. Він вважається заразнішим за попередні штами.