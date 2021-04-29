В Індії складна ситуація з COVID-19, в країні фіксують рекордну кількість інфікованих, в лікарнях не вистачає місць та медичного кисню. Відтак, імпорт кисню для лікування хворих на COVID-19 став пріоритетом для Індії.

Міністр закордонних справ Індії Харш Вардхан Шрінгла розповів, що на сьогодні імпорт кисню для лікування хворих на COVID-19 є критичним питанням.

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За його словами, вже 40 країн світу зголосилися поділитися з Індією своїми кисневими запасами.

Ми говоримо про 550 кисневих установок, які почнуть надходити з різних місць по всьому світу,

– розповів він.

Що відомо про нестачу кисню в Індії? Внаслідок швидкого темпу поширення інфекції в Індії, лікарні країни переповнені, критично не вистачає кисню. По всій Індії діє близько 5 сотень пунктів очистки повітря й перетворення його на медичний кисень. У великих нових лікарнях подекуди є власні резервуари, але багато штатів дуже залежні від поставок з інших регіонів. Оскільки здійснюються вони повільно, багато пацієнтів помирають лише через нестачу кисню.

Коротко про ситуацію з COVID-19 в Індії