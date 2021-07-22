За його словами, в Україні розпочався 5 етап вакцинації від COVID–19, тим самим зробивши щеплення доступними для всіх українців віком від 18 років. Водночас 40% створених пунктів щеплень не працюють

Також на тему: Наскільки Pfizer та AstraZeneca ефективні проти штаму Дельта: нове дослідження

В яких областях відкрили найменше пунктів щеплення

Ляшко розповів, що станом на 20 липня в Закарпатській області з 213 створених кабінетів щеплень працювало лише 42.

Така ж ситуація і в інших областях:

Київській області, де працює 70 з 216 пунктів щеплень;

в Івано-Франківській області – 44 зі 121;

у Кіровоградській області – 46 зі 121;

у Хмельницькій – 28 з 80;

у Черкаській – 61 зі 143;

у Рівненській – 47 зі 122;

у Харківській – 74 зі 154;

у Миколаївській – 54 зі 108;

у Волинській – 43 з 87.

Віктор Ляшко “Люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через брак вакцин. Проте на регіональних та місцевих складах зараз перебуває 3 435 103 доз антиковідних вакцин. З яких 961 142 доз – це вакцина CoronaVac, температурний режим зберігання якої дозволяє її легко транспортувати, зберігати та використовувати у найвіддаленіших точках”.

Що робити

Він закликав українців: якщо найближчий пункт щеплення не працює або їм відмовляють у щепленні через відсутність вакцин, телефонувати до місцевих департаментів охорони здоров’я чи в контакт-центр (0 800 60 20 19).