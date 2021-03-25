41% українців критикує вакцинацію проти коронавірусу, – Рейтинг
Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати опитування, в яких йдеться, що лише менше 40% українців є лояльними до вакцинації проти коронавірусної інфекції.
Джерело:Рейтинг
Так, за рівнем лояльності до вакцинації від коронавірусу аудиторія опитаних розділилася майже порівну.
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Результати опитування
- 37% є лояльними до проведення щеплення від COVID-19 (26% – супер лояльні, 11% – лояльні).
- 41% – є критиками вакцинації (31% – супер критики, 10% – критики).
- 22% – "нейтрали".
Відносно більше критиків щеплення серед молодої та середньої вікової категорії (18-49 років), серед жінок, мешканців Півдня та Сходу, виборців партій Шарія та Мураєва, "Опозиційної платформи – За життя",
– прокоментували у соціологічній групі.
Також у результатах опитування йдеться, що найбільш лояльні до вакцинації – це прихильники Європейської солідарності, партії Гройсмана та Голосу.
Хто найчастіше критикує вакцинацію
Частіше критично ставляться до вакцинації ті, які не бояться захворіти на коронавірус, "кажуть, що хворіли на COVID-19, але тест не робили, вважають, що вакцина це більше про заробіток, ніж про захист людей і вірять, що більшість вакцин небезпечні".
Що відомо про опитування та респондентів
- Аудиторією опитування є населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
- Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
- Вибіркова сукупність: 1500 респондентів.
- Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
- Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.
- Терміни проведення: 18-19 березня 2021 року.
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