41% українців критикує вакцинацію проти коронавірусу, – Рейтинг

Джерело:Рейтинг
Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати опитування, в яких йдеться, що лише менше 40% українців є лояльними до вакцинації проти коронавірусної інфекції.
Так, за рівнем лояльності до вакцинації від коронавірусу аудиторія опитаних розділилася майже порівну.
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Відносно більше критиків щеплення серед молодої та середньої вікової категорії (18-49 років), серед жінок, мешканців Півдня та Сходу, виборців партій Шарія та Мураєва, "Опозиційної платформи – За життя",
– прокоментували у соціологічній групі.
Також у результатах опитування йдеться, що найбільш лояльні до вакцинації – це прихильники Європейської солідарності, партії Гройсмана та Голосу.
Частіше критично ставляться до вакцинації ті, які не бояться захворіти на коронавірус, "кажуть, що хворіли на COVID-19, але тест не робили, вважають, що вакцина це більше про заробіток, ніж про захист людей і вірять, що більшість вакцин небезпечні".