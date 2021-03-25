41% українців критикує вакцинацію проти коронавірусу, – Рейтинг

Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати опитування, в яких йдеться, що лише менше 40% українців є лояльними до вакцинації проти коронавірусної інфекції.

Так, за рівнем лояльності до вакцинації від коронавірусу аудиторія опитаних розділилася майже порівну.

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Результати опитування

37% є лояльними до проведення щеплення від COVID-19 (26% – супер лояльні, 11% – лояльні).

є лояльними до проведення щеплення від COVID-19 (26% – супер лояльні, 11% – лояльні). 41% – є критиками вакцинації (31% – супер критики, 10% – критики).

– є критиками вакцинації (31% – супер критики, 10% – критики). 22% – "нейтрали".

Відносно більше критиків щеплення серед молодої та середньої вікової категорії (18-49 років), серед жінок, мешканців Півдня та Сходу, виборців партій Шарія та Мураєва, "Опозиційної платформи – За життя",

– прокоментували у соціологічній групі.

Також у результатах опитування йдеться, що найбільш лояльні до вакцинації – це прихильники Європейської солідарності, партії Гройсмана та Голосу.

Хто найчастіше критикує вакцинацію

Частіше критично ставляться до вакцинації ті, які не бояться захворіти на коронавірус, "кажуть, що хворіли на COVID-19, але тест не робили, вважають, що вакцина це більше про заробіток, ніж про захист людей і вірять, що більшість вакцин небезпечні".

Що відомо про опитування та респондентів