42 позитивних тести: чоловік 10 місяців хворів на коронавірус

Житель Великої Британії нарешті отримав негативний результат тесту на коронавірус після того, як хворів на нього 10 місяців. Його дружина п'ять разів організовувала його похорон.

У 2019 році 72-річний Дейв Сміт пройшов хімієтерапію в рамках лікування від лейкемії та успішно вилікувався. У березні 2020 року чоловік заразився коронавірусом, і лікування тривало 290 днів.

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Найтриваліший коронавірус

Це захворювання стало рекордним за тривалістю: зазвичай пацієнти виліковуються за два тижні. За весь час хвороби чоловік отримав 42 позитивних результати тесту на коронавірус і сім раз був госпіталізований.

За словами британця, часом він відчував себе так погано, що його дружина п'ять разів бралася за організацію похорону.

Протягом десяти місяців хвороби стан Сміта непередбачувано поліпшувалося і погіршувався непередбачуваним чином. Через це чоловік не виходив з власного будинку, а його дружина Лінда замовляла доставку їжі додому. За час хвороби у Сміта помітно погіршився апетит, і він схуд зі 117 до 63 кілограмів.

Як відбувалося лікування

Лікарям вдалося переломити ситуацію, коли вони почали застосовувати терапію антитылами. Згодом пацієнт зміцнів настільки, що зміг пересуватися самостійно. Через півтора місяця він, нарешті, отримав перший негативний тест.

Ми відкоркували пляшку шампанського, яка стояла у нас в шафі, бо ми дуже рідко п'ємо, і випили її разом з дружиною. Потім я обдзвонив всіх зі словами: "Я ковід-негативний, я ковід-негативний!",

– розповів Дейв.

У Сміта, як і в інших пацієнтів з тривалим зараженням, спостерігався низький рівень антитіл. Причиною такого перебігу є лікування раку крові.