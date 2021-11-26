Україна наближається до рекомендованих показників ВООЗ. Оскільки 42,4% дорослого населення країни отримали щонайменше 1 дозу препарату.

До теми Коронавірус в Україні: за добу одужало більше людей, ніж інфікувалося

Старт вакцинації проти COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії в країні провели 23 775 008 щеплень і першою, і другою дозою.

За минулу добу, 25 листопада, щеплення зробили 273 875 людей. 81 516 отримали лише першу дозу, натомість решта 192 359 – другу.

Щеплення проводилось 1 036 мобільними бригадами з імунізації, у 3 290 пунктах щеплення та у 461 центрі вакцинації населення.

Детальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу отримав 13 164 651 мешканець України. 13 164 649 з них отримали першу дозу вакцини, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 610 359 людей.

У МОЗ наголошують: 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини. Відомо, що 10% "вакцинованих" купили COVID-сертифікати. Щонайменше "на руках" є 800 тисяч фальшивих паспортів вакцинації. Реальна статистика, ймовірно, ще вища.

Які вакцини обирали українці:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 322 773,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 526 578,

AstraZeneca – 1 574 606,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 232 827.