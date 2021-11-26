42,4% дорослих українців отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених від коронавірусу людей у світі до кінця року має становити 40%. Тим часом 34,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації.

Україна наближається до рекомендованих показників ВООЗ. Оскільки 42,4% дорослого населення країни отримали щонайменше 1 дозу препарату.

До теми Коронавірус в Україні: за добу одужало більше людей, ніж інфікувалося

Старт вакцинації проти COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії в країні провели 23 775 008 щеплень і першою, і другою дозою.

За минулу добу, 25 листопада, щеплення зробили 273 875 людей. 81 516 отримали лише першу дозу, натомість решта 192 359 – другу.

Щеплення проводилось 1 036 мобільними бригадами з імунізації, у 3 290 пунктах щеплення та у 461 центрі вакцинації населення.

Детальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу отримав 13 164 651 мешканець України. 13 164 649 з них отримали першу дозу вакцини, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 610 359 людей.

Які вакцини обирали українці:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 322 773,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 526 578,

AstraZeneca – 1 574 606,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 232 827.

Як записатися на вакцинацію Через сімейного лікаря,

Сервіс Helsi,

За номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,

Прийти та стати в живу чергу. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.



Вакцинуватися – дуже просто. Для цього не обов'язково мати заключену декларацію з лікарем – достатньо взяти з собою паспорт та ІПН. Якщо ж ви маєте сімейного лікаря, то жодних документів з собою брати не потрібно, оскільки вся необхідна інформація вже є в базі. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.Вакцинуватися – дуже просто. Для цього не обов'язково мати заключену декларацію з лікарем – достатньо взяти з собою паспорт та ІПН. Якщо ж ви маєте сімейного лікаря, то жодних документів з собою брати не потрібно, оскільки вся необхідна інформація вже є в базі.