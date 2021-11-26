42,4% дорослих українців отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19
Джерело:МОЗ
Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених від коронавірусу людей у світі до кінця року має становити 40%. Тим часом 34,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації.
Україна наближається до рекомендованих показників ВООЗ. Оскільки 42,4% дорослого населення країни отримали щонайменше 1 дозу препарату.
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Старт вакцинації проти COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії в країні провели 23 775 008 щеплень і першою, і другою дозою.
За минулу добу, 25 листопада, щеплення зробили 273 875 людей. 81 516 отримали лише першу дозу, натомість решта 192 359 – другу.
Щеплення проводилось 1 036 мобільними бригадами з імунізації, у 3 290 пунктах щеплення та у 461 центрі вакцинації населення.
Детальна статистика
Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу отримав 13 164 651 мешканець України. 13 164 649 з них отримали першу дозу вакцини, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 610 359 людей.У МОЗ наголошують: 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини. Відомо, що 10% "вакцинованих" купили COVID-сертифікати. Щонайменше "на руках" є 800 тисяч фальшивих паспортів вакцинації. Реальна статистика, ймовірно, ще вища.
Які вакцини обирали українці:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 322 773,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 526 578,
- AstraZeneca – 1 574 606,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 232 827.
Як записатися на вакцинацію
- Через сімейного лікаря,
- Сервіс Helsi,
- За номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,
- Прийти та стати в живу чергу.
Вакцинуватися – дуже просто. Для цього не обов'язково мати заключену декларацію з лікарем – достатньо взяти з собою паспорт та ІПН. Якщо ж ви маєте сімейного лікаря, то жодних документів з собою брати не потрібно, оскільки вся необхідна інформація вже є в базі.