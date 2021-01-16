Одужати від коронавірусу, який перебігає у важкій формі, маючи серйозне хронічне захворювання – непростий виклик. Історія вінничанки змушує згадати про карантинні вимоги.

61-річна педагогиня Ніна Лашина з Вінничини розповіла, як їй вдалося подолати важку форму коронавірусної хвороби. Історію опублікував "33-й Новини", таких важких пацієнтів в області було лише 4, 2 з яких уже, на жаль, померли.

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46 днів у реанімації, 23 з яких – без свідомості

Жінка хворіє на цукровий діабет, коронавірусна ж хвороба прогресувала поступово: спочатку в неї піднялася температура. Сімейна лікарка підтвердила двобічну пневмонію і направила пацієнтку на госпіталізацію.

Піднявся цукор до 31,9 і я впала в кому. 23 дні була непритомна, на цьому світі мене тримали апарати, до яких була під'єднана. Ніхто не давав ніяких прогнозів,

– розповіла жінка.

За її словами, сини були вимушені шукати дефіцитні медикаменти, які хоча і не були протокольними, але ефективними в боротьбі з недугою.



Ніна Ріхардівна захворіла ще під час виборів у жовтні / Фото 33kanal

"Киснева маска вросла в обличчя"

На 24-й день жінка прийшла до тями, але й далі потребувала кисню.

Лашина додала, що за 46 днів лікування маска "вросла" їй в обличчя. Змащувала мазями, щоб розм’якла шкіра, і вона могла витягнути рештки маски, які врізалися у перенісся.

За час хвороби жінка втратила 30 кілограмів.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу