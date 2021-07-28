Вакцини будуть різних виробників
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про зміни до плану вакцинації в Україні.
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Сьогодні внесемо зміни до національного плану вакцинації. Останні домовленості дозволяють говорити, що до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцин від різних виробників,
– зазначив Денис Шмигаль.
Зокрема, за кошти державного бюджету до кінця року надійде 20 мільйонів доз вакцини від Pfizer.
Саме таке першочергове завдання у цьому році стоїть перед Міністерством охорони здоров'я,
– додав Шмигаль.
До слова, в Україні відкрито вже майже 2 900 місць, де можна зробити щеплення проти коронавірусу.
Головне про вакцинацію проти COVID-19 в Україні
Стартувала вакцинальна кампанія 24 лютого. Станом на 28 липня щеплення українцям проводять такими препаратами:
- CoviShield (Oxford/AstraZeneca, яку виготовляють в Індії) – проведено 487 187 щеплень;
- AstraZeneca (виробництва Південної Кореї та з Італії) – спільно 366 582 щеплень;
- CoronaVac (китайська вакцина від SIinovac) – проведено 998 467 щеплень;
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 206 950 щеплень;
- Moderna (американська вакцина, яку отримали останньою) – 205 264 щеплень.ї
- Крім того, в країні провели 478 щеплень вакциною Janssen виробництва Johnson & Johnson's, наразі вакцинацію цим препаратом не проводять.
До слова, згідно з Національним планом вакцинації проти коронавірусу, з травня в Україні мають робити щонайменше по 5,6 млн щеплень щомісяця. Для цього щодня потрібно вакцинувати приблизно 182 тисячі людей.
Поки таких темпів досягнути не вдалося, але останні тижні в Україн кількість проведених щеплень зросла.