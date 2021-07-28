47 мільйонів до кінця року: Шмигаль розповів, які COVID-вакцини отримає Україна

До кінця року Україна отримає близько 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. Цього має вистачити для повної вакцинації дорослого населення України вже у 2021 році.

Вакцини будуть різних виробників

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про зміни до плану вакцинації в Україні.

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Сьогодні внесемо зміни до національного плану вакцинації. Останні домовленості дозволяють говорити, що до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцин від різних виробників,

– зазначив Денис Шмигаль.

Зокрема, за кошти державного бюджету до кінця року надійде 20 мільйонів доз вакцини від Pfizer.

За словами прем'єр-міністра цієї кількості вакцин буде достатньо, щоб виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України у 2021 році.

Саме таке першочергове завдання у цьому році стоїть перед Міністерством охорони здоров'я,

– додав Шмигаль.

До слова, в Україні відкрито вже майже 2 900 місць, де можна зробити щеплення проти коронавірусу.

Головне про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Стартувала вакцинальна кампанія 24 лютого. Станом на 28 липня щеплення українцям проводять такими препаратами:

CoviShield (Oxford/AstraZeneca, яку виготовляють в Індії) – проведено 487 187 щеплень;

AstraZeneca (виробництва Південної Кореї та з Італії) – спільно 366 582 щеплень;

CoronaVac (китайська вакцина від SIinovac) – проведено 998 467 щеплень;

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 206 950 щеплень;

Moderna (американська вакцина, яку отримали останньою) – 205 264 щеплень.ї

Крім того, в країні провели 478 щеплень вакциною Janssen виробництва Johnson & Johnson's, наразі вакцинацію цим препаратом не проводять.

До слова, згідно з Національним планом вакцинації проти коронавірусу, з травня в Україні мають робити щонайменше по 5,6 млн щеплень щомісяця. Для цього щодня потрібно вакцинувати приблизно 182 тисячі людей.

Поки таких темпів досягнути не вдалося, але останні тижні в Україн кількість проведених щеплень зросла.