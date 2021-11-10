Про це повідомила аналітикиня інформаційно-статистичної звітності про перебіг вакцинальної кампанії проти COVID-19 при МОЗ Олександра Каркіщенко. І зазначила, що показники є "досить реальними".

Важливо Чи є зв'язок між кількістю вірусу, який потрапляє в організм, та тяжкістю COVID-19

Вона наголосила, що загалом Україна виконує свій план з вакцинації на 54%.

Нашою метою є 48 мільйонів щеплень до кінця року. Ми робили максимально 317 тисяч щеплень на день, але щоб досягти мети, треба на день їх робити по 350 тисяч,

– сказала вона.

Щоб це втілити, наразі працює понад 3 300 пунктів щеплень, понад 1 300 мобільних бригад та більш як 400 центрів масової вакцинації.

Де вакцинують найбільше та найменше

Вона зазначила, що з початку вакцинальної кампанії найвищий рівень охоплення щепленнями на 100 тисяч населення показує місто Київ. Він перевищує середній по Україні (50 792) у 1,6 раза. У столиці щеплення вже отримали 83 692 людини.

Відразу за лідером – Київська та Полтавська області з показниками 63 254 та 61 756 щеплень на 100 тисяч населення відповідно.

Найнижчі рівні охоплення на сьогодні – в Івано-Франківській, Закарпатській та Волинській (32 573) областях.

Увага! За кількістю проведених щеплень від початку кампанії, у світовому рейтингу Україна посідає 44 місце, сказала Каркіщенко.

Скільки українців вакцинували проти коронавірусу

Джерело: МОЗ

В Україні продовжують збільшувати темпи вакцинації проти коронавірусу. Так, минулої доби принаймні одну дозу вакцини отримали понад 150 тисяч людей.

За минулу добу, 9 листопада, у МОЗ прозвітували за проведення 267 401 щеплення проти COVID-19. Так, першу дозу вакцини отримали 150 663 людини, другу дозу – 116 738 людей, тож вони завершили процес вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 697 386 людей з них отримали одну дозу – 11 697 384 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 154 792 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 19, 9 мільйонів щеплень.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявляв, що вакциновані від коронавірусу люди вп'ятеро рідше інфікуються COVID-19 та мають у 10 разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені.

Довідка. За весь час пандемії в Україні підтвердили 3 130 772 випадки COVID-19, одужали 2 553 842 особи. Водночас зафіксували 74 206 летальних випадків.