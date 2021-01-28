Станом на 28 січня в Україні добовий приріст хворих на коронавірус 5 529. Серед нових хворих 248 дітей та 236 медпрацівників.

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Як змінилась ситуація за добу

Найбільше хворих зареєстрували на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.

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Госпіталізації потребували 1 941 пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID-19, або підозрою на хворобу, симптоми вимагали медичної допомоги.

з підтвердженим діагнозом COVID-19, або підозрою на хворобу, симптоми вимагали медичної допомоги. Від учора від ускладнень хвороби померли 149 пацієнтів. Натомість видужали – 11 946 хворих.

Ситуація з тестуванням: за добу лабораторії МОЗ здійснили 48 736 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109. Загалом лабораторії здійснили уже 6 184 320 тестів методом ПЛР.

Кількість хворих в регіонах за добу:

м. Київ – 396 випадків;

Вінницька область – 255 випадків;

Волинська область – 159 випадків;

Дніпропетровська область – 296 випадків;

Донецька область – 201 випадок;

Житомирська область – 263 випадки;

Закарпатська область – 247 випадків;

Запорізька область – 249 випадків;

Івано-Франківська область – 262 випадки;

Київська область – 163 випадки;

Кіровоградська область – 45 випадків;

Луганська область – 105 випадків;

Львівська область – 454 випадки;

Миколаївська область – 308 випадків;

Одеська область – 171 випадок;

Полтавська область – 151 випадок;

Рівненська область – 172 випадки;

Сумська область – 175 випадків;

Тернопільська область – 213 випадків;

Харківська область – 313 випадків;

Херсонська область – 102 випадки;

Хмельницька область – 242 випадки;

Черкаська область – 103 випадки;

Чернівецька область – 285 випадків;

Чернігівська область – 199 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Статистика COVID-19 в Україні

За весь час пандемії в країні захворіли 1 мільйон 206 тисяч 412 людей, з них станом на 28 січня видужали 992 тисячі 031 хворий.

На жаль, від ускладненого перебігу COVID-19 померли 22 351 мешканці України.

Нагадаємо, що згідно з планом уряду, вакцинація проти коронавірусу стартує в Україні з лютого. Національний план передбачає 5 етапів безкоштовного вакцинування. Його загальна мета – охоплення щонайменше 50% населення до кінця 2022 року.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу