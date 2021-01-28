5 529 нових хворих на коронавірус в Україні: актуальна статистика
Станом на 28 січня в Україні добовий приріст хворих на коронавірус 5 529. Серед нових хворих 248 дітей та 236 медпрацівників.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Як змінилась ситуація за добу
Найбільше хворих зареєстрували на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.
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- Госпіталізації потребували 1 941 пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID-19, або підозрою на хворобу, симптоми вимагали медичної допомоги.
- Від учора від ускладнень хвороби померли 149 пацієнтів. Натомість видужали – 11 946 хворих.
Кількість хворих в регіонах за добу:
- м. Київ – 396 випадків;
- Вінницька область – 255 випадків;
- Волинська область – 159 випадків;
- Дніпропетровська область – 296 випадків;
- Донецька область – 201 випадок;
- Житомирська область – 263 випадки;
- Закарпатська область – 247 випадків;
- Запорізька область – 249 випадків;
- Івано-Франківська область – 262 випадки;
- Київська область – 163 випадки;
- Кіровоградська область – 45 випадків;
- Луганська область – 105 випадків;
- Львівська область – 454 випадки;
- Миколаївська область – 308 випадків;
- Одеська область – 171 випадок;
- Полтавська область – 151 випадок;
- Рівненська область – 172 випадки;
- Сумська область – 175 випадків;
- Тернопільська область – 213 випадків;
- Харківська область – 313 випадків;
- Херсонська область – 102 випадки;
- Хмельницька область – 242 випадки;
- Черкаська область – 103 випадки;
- Чернівецька область – 285 випадків;
- Чернігівська область – 199 випадків.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Статистика COVID-19 в Україні
За весь час пандемії в країні захворіли 1 мільйон 206 тисяч 412 людей, з них станом на 28 січня видужали 992 тисячі 031 хворий.
На жаль, від ускладненого перебігу COVID-19 померли 22 351 мешканці України.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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