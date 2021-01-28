5 529 нових хворих на коронавірус в Україні: актуальна статистика

Станом на 28 січня в Україні добовий приріст хворих на коронавірус 5 529. Серед нових хворих 248 дітей та 236 медпрацівників.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Найбільше хворих зареєстрували на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.
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Ситуація з тестуванням: за добу лабораторії МОЗ здійснили 48 736 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109.
Загалом лабораторії здійснили уже 6 184 320 тестів методом ПЛР.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
За весь час пандемії в країні захворіли 1 мільйон 206 тисяч 412 людей, з них станом на 28 січня видужали 992 тисячі 031 хворий.
На жаль, від ускладненого перебігу COVID-19 померли 22 351 мешканці України.Нагадаємо, що згідно з планом уряду, вакцинація проти коронавірусу стартує в Україні з лютого. Національний план передбачає 5 етапів безкоштовного вакцинування. Його загальна мета – охоплення щонайменше 50% населення до кінця 2022 року.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу