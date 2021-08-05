5 днів у реанімації: у Львові чоловік підхопив небезпечну інфекцію

У Львівській області 52-річний чоловік підхопив рідкісне інфекційне захворювання – лептоспіроз. Вже у важкому стані він потрапив у реанімацію, де пробув 5 днів.

У чоловіка діагностували лептоспіроз

Як розповів завідувач реанімаційного відділення Львівської інфекційної лікарні Віктор Токарєв, пацієнту 52 роки, він з Ходорова. До лікарні потрапив з інфекційно-токсичним шоком: у нього упав тиск, було відсутнє сечовиділення, висока температура, біль у м'язах, інтоксикація тощо.

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Чоловіку надавали допомогу спершу у реанімації впродовж 5 днів, після стабілізації стану його перевели на лікування у відділення.

Де інфікувався чоловік

Відомо, що чоловік ніде не працює, а займається господарством, тож, ймовірно, лептоспіроз "підхопив" удома. Лікарям чоловік розповів, що неодноразово у господарських приміщеннях бачив гризунів – мишей, щурів, а саме вони найчастіше є носіями цього небезпечного захворювання.

Лептоспіроз – лікування Лептоспіроз – інфекційне захворювання, спричинене бактерією Leptospira. Захворіти на цю недугу можна під час купання у заражених водоймах, при контакті із інфікованими тваринами. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи, рани на шкірі чи слизові оболонки. Вживання зараженої їжі також може спричинити захворювання.

Як проявляється лептоспіроз

Інкубаційний період захворювання від 2 днів до 4 тижнів після інфікування.

Симптоми можуть бути різної інтенсивності від легких (головний біль, гарячка, біль у м'язах, почервоніння очей, діарея, висипання) до серйозних (ураження нирок, ураження печінки, менінгіт) і навіть смерті.

Щоб уникнути інфікування лептоспірозом лікарі радять під час роботи з землею одягати рукавиці, частіше мити руки і боротися з гризунами у будинку та господарстві.