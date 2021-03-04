5 фактів про роботу нирок, які потрібно знати
Нирки – важливі органи, які підтримують здоров'я організму. Здорові нирки фільтрують близько 200 літрів крові в день.
Джерело:National Kidney Foundation
Про нирки необхідно дбати. Їх можна з легкістю пошкодити діабетом, неконтрольованим високим кров'яним тиском і навіть використанням деяких безрецептурних ліків і добавок.
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Чому нирки важливі
Вони фільтрують кров від відходів життєдіяльності, підтримують в організмі потрібну кількість рідини, виділяють в кров важливі гормони та допомагають виробляти червоні кров'яні тільця та тримати артеріальний тиск під контролем.
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Фактори ризику захворювання нирок:
- Цукровий діабет;
- Високий кров'яний тиск;
- Люди віком від 60 років і старше;
- Наявність члена сім'ї з захворюванням нирок, діабетом або високим кров'яним тиском;
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Чому будь-яке захворювання нирок потрібно лікувати
Якщо не лікувати хвороби нирок, вони будуть розвиватися й надалі. У майбутньому це може призвести до ниркової недостатності, хвороб серця та кровоносних судин.
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Людям з факторами ризику слід регулярно проходити обстеження
Людям, які входять у групу ризику захворювання нирок, потрібно регулярно обстежуватися. Адже на ранніх стадіях захворювання нирок у більшості людей немає симптомів.
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Профілактика хвороби нирок:
Для того, аби знизити ризик захворювання нирок, необхідно:
- Контролювати рівень цукру в крові, артеріальний тиск і холестерин;
- У випадку наявності надлишкової ваги – схуднути;
- Дотримуватися здорового харчування;
- Не займатися самолікування і приймати лікарські засоби виключно за рекомендаціями лікарів;
- Регулярно займатися спортом;
- Утриматися від вживання алкоголю і куріння;
- Уникати прийому деяких безрецептурних ліків (таких як аспірин або ібупрофен), тому що вони "б'ють" по нирках.
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