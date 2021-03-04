Нирки – важливі органи, які підтримують здоров'я організму. Здорові нирки фільтрують близько 200 літрів крові в день.

Про нирки необхідно дбати. Їх можна з легкістю пошкодити діабетом, неконтрольованим високим кров'яним тиском і навіть використанням деяких безрецептурних ліків і добавок.

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Чому нирки важливі

Вони фільтрують кров від відходів життєдіяльності, підтримують в організмі потрібну кількість рідини, виділяють в кров важливі гормони та допомагають виробляти червоні кров'яні тільця та тримати артеріальний тиск під контролем.

Фактори ризику захворювання нирок:

Цукровий діабет;

Високий кров'яний тиск;

Люди віком від 60 років і старше;

Наявність члена сім'ї з захворюванням нирок, діабетом або високим кров'яним тиском;

Чому будь-яке захворювання нирок потрібно лікувати

Якщо не лікувати хвороби нирок, вони будуть розвиватися й надалі. У майбутньому це може призвести до ниркової недостатності, хвороб серця та кровоносних судин.

Людям з факторами ризику слід регулярно проходити обстеження

Людям, які входять у групу ризику захворювання нирок, потрібно регулярно обстежуватися. Адже на ранніх стадіях захворювання нирок у більшості людей немає симптомів.

Профілактика хвороби нирок:

Для того, аби знизити ризик захворювання нирок, необхідно: