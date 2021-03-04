5 фактів про роботу нирок, які потрібно знати

4 березня 2021 , 17:41
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Джерело:

National Kidney Foundation

Нирки – важливі органи, які підтримують здоров'я організму. Здорові нирки фільтрують близько 200 літрів крові в день.

Про нирки необхідно дбати. Їх можна з легкістю пошкодити діабетом, неконтрольованим високим кров'яним тиском і навіть використанням деяких безрецептурних ліків і добавок.

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  1. Чому нирки важливі

Вони фільтрують кров від відходів життєдіяльності, підтримують в організмі потрібну кількість рідини, виділяють в кров важливі гормони та допомагають виробляти червоні кров'яні тільця та тримати артеріальний тиск під контролем.

  1. Фактори ризику захворювання нирок:

  • Цукровий діабет;
  • Високий кров'яний тиск;
  • Люди віком від 60 років і старше;
  • Наявність члена сім'ї з захворюванням нирок, діабетом або високим кров'яним тиском;

  1. Чому будь-яке захворювання нирок потрібно лікувати

Якщо не лікувати хвороби нирок, вони будуть розвиватися й надалі. У майбутньому це може призвести до ниркової недостатності, хвороб серця та кровоносних судин.

  1. Людям з факторами ризику слід регулярно проходити обстеження

Людям, які входять у групу ризику захворювання нирок, потрібно регулярно обстежуватися. Адже на ранніх стадіях захворювання нирок у більшості людей немає симптомів.

  1. Профілактика хвороби нирок:

Для того, аби знизити ризик захворювання нирок, необхідно:

  • Контролювати рівень цукру в крові, артеріальний тиск і холестерин;
  • У випадку наявності надлишкової ваги – схуднути;
  • Дотримуватися здорового харчування;
  • Не займатися самолікування і приймати лікарські засоби виключно за рекомендаціями лікарів;
  • Регулярно займатися спортом;
  • Утриматися від вживання алкоголю і куріння;
  • Уникати прийому деяких безрецептурних ліків (таких як аспірин або ібупрофен), тому що вони "б'ють" по нирках.