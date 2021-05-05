Компанія Colgate зібрала для вас 5 рекомендацій – які саме корисні "зубні" звички варто виробити для сяючої та здорової усмішки.

Привчайте дитину до гігієни ротової порожнини з першого зуба

Те, якою буде усмішка вашого малюка у майбутньому залежить від багатьох факторів. Одним з яких є формування мотивації і стійкої звички догляду за порожниною рота. Молочні зуби – це певний фундамент здоров'я постійних зубів. Розповсюджена помилка – молочні зуби не вимагають особливого догляду, бо все одно заміняться постійними. Та якщо за ними не доглядати, це може спричинити розвиток різних стоматологічних захворювань, і якщо цей процес запустити, це може привести до необхідності видалення зуба, що в свою чергу відобразиться на прорізуванні постійних зубів і загальний стан ротової порожнини дитини.

Стоматологи рекомендують починати чистити зуби з моменту появи першого зуба, використовуючи ніжну зубну пасту для дітей. Наприклад, нова паста Colgate "Ніжні фрукти" без фториду призначена саме для дітей віком від 0 до 2 років. У віці 3 років кількість зубів у малюка наближається до 20, і за ними необхідно доглядати більш інтенсивно. Рекомендуємо використовувати зубну пасту із вмістом фториду з лінійки дитячих паст Colgate 3-5 років з різними смаками.

З 6 років відбувається зміна молочних зубів на постійні, і у цьому віці дитина вже здатна самостійно чистити зуби без допомоги батьків. Ідеальний догляд забезпечить нова зубна паста Colgate "6-9" зі смаком полуниці та м’яти.

І, нарешті, головне – щоб ваша дитина сформувала звичку догляду зубами, вона має бачити, що батьки самі наслідують це правило.

Паста важлива, але тільки її недостатньо

Для ефективної гігієни ротової порожнини важливо підібрати зубну пасту та зубну щітку, що підійдуть саме вам. Пасту намагайтесь обирати з необхідними активними інгредієнтами, без зайвих домішок, цукру та глютену, наприклад, таку як нова Colgate 0%. Коли оберете зубну щітку не забувайте про те, що її треба змінювати кожних три місяці, а також після перенесених вірусних захворювань. Ця рекомендація стоматологів актуальна як для звичайних зубних щіток, так і для насадок на електричні. Не слід зневажати і використанням ополіскувача для ротової порожнини. Для щоденного використання добре підійде Colgate Plax, широка лінійка смаків якого допоможе знайти ідеальний саме для вас. Варто пам’ятати, що оптимальний догляд забезпечить комплексний підхід, а тому використовуйте двічі на день – зубну пасту, щітку, зубну нитку та ополіскувач.

Здорові ясна – здорові зуби

Слідкуйте за здоров’ям своїх ясен, звертайте увагу на їх колір, чутливість, наявність навіть найменшої кровоточивості та неприємний запах. Ці симптоми можуть вказувати на одну з найрозповсюдженіших хвороб ясен – гінгівіт. Перш за все варто звернутися до стоматолога для відповідного лікування. А для ефективної профілактики кровоточивості ясен використовуйте зубну пасту Colgate Total 12 "Про-Здоров’я Ясен".

Також варто пам’ятати, що захворювання ясен часто призводять до однієї з найбільш неприємних проблем – підвищеної чутливості зубів (при запаленні ясна потроху опускаються і "оголюють" мікроскопічні канальці дентину, які ведуть до нервових закінчень). Якщо ця проблема все ж таки спіткала вас – повернути "смак до життя" допоможе Colgate Sensitive Pro-Relief, завдяки активним компонентам фактично "запечатує" мікроканальці, що ведуть до нервових закінчень.

Будьте обережні з відбілюванням і обирайте для цього неабразивні пасти

Всім нам хочеться білосніжну "голлівудську" усмішку, проте не всі відбілюючі пасти однаково корисні. Перш за все процес відбілювання зубів має бути безпечним для емалі. З лінійки Colgate рекомендуємо спробувати зубну пасту Colgate Safe White, яка завдяки технології активної піни усуває потемніння без найменших пошкоджень емалі та підходить для регулярного використання.

Не їжте після вечірнього чищення зубів

Важливо чистити зуби двічі на день, але вечірня чистка – вкрай важлива. Справа у тому, що вночі, коли ми спимо, слини, яка захищає зуби і ротову порожнину, виділяється значно менше. Отже, наші зуби знаходяться під неподільною владою бактерій зубного нальоту, який накопичується легше і швидше. І якщо поїсти після чищення зубів ввечері, весь сенс процедури буде втрачений – адже між зубами можуть залишитись часточки їжі, на яких радо оселяться бактерії, а на емалі залишиться кислота, яка роз’їдатиме її всю ніч. Саме тому ми рекомендуємо чистити зуби і міжзубні проміжки особливо ретельно перед сном.

Colgate нагадує, що для підтримання ротової порожнини у чудовому стані та збереження яскравої усмішки слід чистити зуби дві-три хвилини, обов’язково – щоденно, двічі на день.