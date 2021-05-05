5 корисних звичок, які збережуть ваші зуби

Звичка чистити зуби двічі на день з дитинства та якісна гігієна ротової порожнини впродовж життя можуть допомогти вам відвідувати стоматолога лише для профілактичного огляду.
Компанія Colgate зібрала для вас 5 рекомендацій – які саме корисні "зубні" звички варто виробити для сяючої та здорової усмішки.
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Привчайте дитину до гігієни ротової порожнини з першого зуба
Те, якою буде усмішка вашого малюка у майбутньому залежить від багатьох факторів. Одним з яких є формування мотивації і стійкої звички догляду за порожниною рота. Молочні зуби – це певний фундамент здоров'я постійних зубів. Розповсюджена помилка – молочні зуби не вимагають особливого догляду, бо все одно заміняться постійними. Та якщо за ними не доглядати, це може спричинити розвиток різних стоматологічних захворювань, і якщо цей процес запустити, це може привести до необхідності видалення зуба, що в свою чергу відобразиться на прорізуванні постійних зубів і загальний стан ротової порожнини дитини.
Стоматологи рекомендують починати чистити зуби з моменту появи першого зуба, використовуючи ніжну зубну пасту для дітей. Наприклад, нова паста Colgate "Ніжні фрукти" без фториду призначена саме для дітей віком від 0 до 2 років. У віці 3 років кількість зубів у малюка наближається до 20, і за ними необхідно доглядати більш інтенсивно. Рекомендуємо використовувати зубну пасту із вмістом фториду з лінійки дитячих паст Colgate 3-5 років з різними смаками.
З 6 років відбувається зміна молочних зубів на постійні, і у цьому віці дитина вже здатна самостійно чистити зуби без допомоги батьків. Ідеальний догляд забезпечить нова зубна паста Colgate "6-9" зі смаком полуниці та м’яти.
І, нарешті, головне – щоб ваша дитина сформувала звичку догляду зубами, вона має бачити, що батьки самі наслідують це правило.
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Паста важлива, але тільки її недостатньо
Для ефективної гігієни ротової порожнини важливо підібрати зубну пасту та зубну щітку, що підійдуть саме вам. Пасту намагайтесь обирати з необхідними активними інгредієнтами, без зайвих домішок, цукру та глютену, наприклад, таку як нова Colgate 0%. Коли оберете зубну щітку не забувайте про те, що її треба змінювати кожних три місяці, а також після перенесених вірусних захворювань. Ця рекомендація стоматологів актуальна як для звичайних зубних щіток, так і для насадок на електричні. Не слід зневажати і використанням ополіскувача для ротової порожнини. Для щоденного використання добре підійде Colgate Plax, широка лінійка смаків якого допоможе знайти ідеальний саме для вас. Варто пам’ятати, що оптимальний догляд забезпечить комплексний підхід, а тому використовуйте двічі на день – зубну пасту, щітку, зубну нитку та ополіскувач.
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Здорові ясна – здорові зуби
Слідкуйте за здоров’ям своїх ясен, звертайте увагу на їх колір, чутливість, наявність навіть найменшої кровоточивості та неприємний запах. Ці симптоми можуть вказувати на одну з найрозповсюдженіших хвороб ясен – гінгівіт. Перш за все варто звернутися до стоматолога для відповідного лікування. А для ефективної профілактики кровоточивості ясен використовуйте зубну пасту Colgate Total 12 "Про-Здоров’я Ясен".
Також варто пам’ятати, що захворювання ясен часто призводять до однієї з найбільш неприємних проблем – підвищеної чутливості зубів (при запаленні ясна потроху опускаються і "оголюють" мікроскопічні канальці дентину, які ведуть до нервових закінчень). Якщо ця проблема все ж таки спіткала вас – повернути "смак до життя" допоможе Colgate Sensitive Pro-Relief, завдяки активним компонентам фактично "запечатує" мікроканальці, що ведуть до нервових закінчень.
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Будьте обережні з відбілюванням і обирайте для цього неабразивні пасти
Всім нам хочеться білосніжну "голлівудську" усмішку, проте не всі відбілюючі пасти однаково корисні. Перш за все процес відбілювання зубів має бути безпечним для емалі. З лінійки Colgate рекомендуємо спробувати зубну пасту Colgate Safe White, яка завдяки технології активної піни усуває потемніння без найменших пошкоджень емалі та підходить для регулярного використання.
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Не їжте після вечірнього чищення зубів
Важливо чистити зуби двічі на день, але вечірня чистка – вкрай важлива. Справа у тому, що вночі, коли ми спимо, слини, яка захищає зуби і ротову порожнину, виділяється значно менше. Отже, наші зуби знаходяться під неподільною владою бактерій зубного нальоту, який накопичується легше і швидше. І якщо поїсти після чищення зубів ввечері, весь сенс процедури буде втрачений – адже між зубами можуть залишитись часточки їжі, на яких радо оселяться бактерії, а на емалі залишиться кислота, яка роз’їдатиме її всю ніч. Саме тому ми рекомендуємо чистити зуби і міжзубні проміжки особливо ретельно перед сном.
Colgate нагадує, що для підтримання ротової порожнини у чудовому стані та збереження яскравої усмішки слід чистити зуби дві-три хвилини, обов’язково – щоденно, двічі на день.