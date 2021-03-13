Члени 5 країн закликали переглянути розподіл вакцин всередині Євросоюзу

Представники 5 країн закликали провести саміт, щоб обговорити розподіл вакцини проти COVID-19 між державами Євросоюзу. Вони надіслали відповідний лист очільникам Єврокомісії та Європейської ради

Зокрема, мовиться про представників Австрії, Словенії, Чехії, Латвії та Болгарії. Члени цих країн закликали Урсулу фон дер Ляєн та Шарля Мішеля якнайшвидше обговорити питання щодо розподілу вакцини серед лідерів європейських держав.

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Представники 5 країн вважають, що деякі фармацевтичні компанії несправедливо поставляють препарат для щеплень.

Якщо ця система збережеться, то вона створюватиме й нарощуватиме величезні диспропорції серед держав-членів до літа,

– мовиться у листі.

У зверненні також вказано, що деякі країни можуть отримати колективний імунітет за кілька тижнів, а інші – сильно відстануть. Саме тому й важливо обговорити рівномірний розподіл вакцини.

Євросоюз видаватиме людям COVID-паспорти лише після щеплення вакцинами, які затверджені регулятором ЄС. Наразі це 4 препарати.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу